Il 25 aprile e 1 maggio i piatti contadini degli agriturismi Terranostra arrivano a casa  

Si arricchisce l’offerta dei menù degli agriturismi di Campagna Amica-Terranostra a domicilio. Durante i ‘ponti’ del 25 aprile e 1 maggio saranno cinque le strutture agrituristiche attive per portare direttamente nelle case dei ravennati, dalla collina alla pianura, i piatti della tradizione contadina.

L’agriturismo Martelli di Borgo Montone di Ravenna (a pochi chilometri dal centro città) consegna il suo menù 100% romagnolo nel quale spicca una ‘grigliata doc’ a km zero (per info e prenotazioni Facebook Agriturismo Martelli oppure 339.2206342, consegne in tutta Ravenna e nelle frazioni di San Marco, Villanova, Camerlona).

Attivo anche in collina il servizio a domicilio dell’agriturismo Rio Manzolo di Villa Vezzano che porterà a pranzo e cena per tutto il weekend il suo menù contadino nel quale spiccano i mitici tortelli di ricotta di Scanìa di Settefonti e ortiche in tutto il Faentino, ma anche a Imola e Bassa Romagna (info Facebook Rio Manzolo oppure 339 7990144).

Pochi chilometri più in là, in quel di Mazzolano di Riolo Terme, opera l’agriturismo Tenuta Nasano che per queste festività propone alcuni dei suoi patti più celebri come i tortelli al tartufo nero o i tagliolini al sugo scalogno e pancetta ovviamente abbinati ai vini della cantina aziendale. Consegne in programma a Riolo Terme, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Imola (per info Facebook Tenuta Nasano oppure 334 9991623).

Scendendo verso Faenza troviamo poi l’agriturismo La Rinaldina che per questo weekend propone uno speciale menù ‘terra&mare’ con primizie di stagione di collina e pesce fresco (per info Facebook Agriturismo La Rinaldina oppure 371 3977051).

Sul versante di Oriolo dei Fichi (Faenza) opera poi L’agriturismo e cantina La Sabbiona che propone per sabato e domenica un menù della tradizione nel quale spicca ‘l’arrosto all’Artusi’. Tutte le info su menù e consegne reperibili sulla pagina Facebook La Sabbiona Cantina e Agriturismo o chiamando il 0546 642142, consegne nel solo comune di Faenza e frazioni di Santa Lucia, San Biagio, la Cosina.

Grazie a questi agriturismi – afferma il Direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini – i ravennati non devono rinunciare al piacere di un menù sano, garantito e di qualità consegnato direttamente nelle loro case. Al tempo stesso per gli agriturismi, duramente colpiti dall’emergenza con la chiusura forzata delle strutture, stiamo lavorando di concerto con le istituzioni ad un piano di intervento che preveda sostegno economico legato alle mancate presenze effettive, sia come alloggio che come ristorazione.

Oltre agli agriturismi, sono almeno una ventina le aziende agricole di Campagna Amica Ravenna attive in provincia nelle consegne della spesa a domicilio. E’ possibile consultare e contattare tutte le strutture attraverso la app di Campagna Amica, sulla pagina facebook di Campagna Amica Ravenna, oltre che nella home del sito www.emilia-romagna.coldiretti.it.