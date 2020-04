A Cervia nessun nuovo caso di Coronavirus. Il sindaco Medri: segnali di miglioramento ma ancora non siamo nella Fase 2

“Nessun caso di Coronavirus ieri 25 aprile a Cervia, mentre sono 6 i casi accertati in Provincia, è quanto ci è stato comunicato dall’Ausl Romagna” ha dichiarato il sindaco di Cervia Massimo Medri. “Resta fermo a 63 il numero totale di cittadini risultati positivi al tampone nella nostra città, e sale da 37 a 39 il totale dei guariti, si tratta di due donne di 42 e 49 anni”

“Ricordiamo quanto sia fondamentale restare ancora a casa, vediamo positivi segnali di miglioramento, ma ancora non siamo entrati nella seconda fase anche se tutti noi speriamo di poter affrontare questa nuova fase molto presto, consapevoli che anche in quel momento ognuno di noi dovrà comunque rispettare le regole di distanziamento sociale per non rischiare una nuova e più pericolosa ricaduta” conclude il primo cittadino.