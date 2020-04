Anche Cristina Mazzavillani Muti lancia appello per la raccolta fondi di Cuore e Territorio per l’ospedale di Ravenna

Anche Cristina Mazzavillani Muti, con un video messaggio, invita a donare per la raccolta fondi lanciata da Cuore e Territorio a favore dell’Ospedale cittadino.

Ecco la trascrizione del suo messaggio:

“Sollecitata dall’associazione Cuore e Territorio ho accettato molto volentieri di aggiungere la mia voce a quella di tanti che lo hanno già fatto e a coloro che lo faranno.

“Insieme ce la faremo” si dice: io penso che comunque si possa fare di più e meglio.

“Andrà tutto bene”, si dice: in verità è già andato tutto molto male e andrà peggio in futuro se non aiutiamo la nostra sanità ad essere più pronta, più equipaggiata e munita di strumenti altamente tecnologici.

I nostri medici sono i migliori, i più preparati, i più richiesti, i più umanamente predisposti nel curare le malattie dei pazienti, ma sono anche i più soli e i più disarmati.

Tutti abbiamo capito che il disastro Coronavirus è avvenuto anche e soprattutto per l’impossibilità degli ospedali di poter ospitare in gran massa ammalati bisognosi di assistenza particolare.

Mettiamoci in testa che il futuro dei nostri figli e nipoti dovrà sempre più confrontarsi con i prossimi, micidiali virus, scappati – quelli sì – da super laboratori, super organizzati e super supportati a disposizione di servizi segreti e strategie militari. Terribile dirlo, me ne rendo conto.

L’unica maniera di difesa da questa folle corsa contro l’umanità, da questa guerra economico-sociale, politica, invisibile e pericolosissima è avere ospedali più all’avanguardia possibile, più specializzati, più attrezzati, forniti di laboratori di ricerca scientifica, impegnati a seguire, se non a prevedere ciò che potrebbe capitare. Tocca a noi cittadini farci carico di una situazione politica fragile e insicura, per non dire impreparata. Lo Stato siamo noi: possiamo donare, aiutare, vigilare, sottolineare, spronare, dare esempio di educazione civica. Insomma, esserci: ognuno a fare la propria parte. Grazie”.