La scuola ai tempi del Coronavirus. Metrangolo (DS IPS Olivetti-Callegari): “Una sfida difficile ma non impossibile”

L’anno scolastico 2019-2020, partito regolarmente come da ‘copione’, s’è interrotto bruscamente nel mese di febbraio a causa della pandemia Covid-19. Una situazione di profonda emergenza e per molti aspetti inedita, con la quale tutte le persone coinvolte (dal dirigente scolastico per passare ai docenti, agli studenti, ecc) hanno dovuto fare i conti.

Difficile mettersi nei loro panni se non si lavora nel settore o magari non si hanno figli che vanno a scuola, considerando gli innumerevoli mutamenti che hanno caratterizzato l’epoca moderna.

Il dirigente scolastico dell’IPS Olivetti-Callegari di Ravenna, Salvatore Metrangolo, ci spiega come ha dovuto affrontare la situazione emergenziale tutt’ora in atto.

L’intervista

Innanzitutto, può descriverci il passaggio dalla scuola ‘normale’ a quella telematica?



“L’avvio della didattica a distanza è partito sin da subito, dopo il primo decreto del presidente del consiglio che dava facoltà ai dirigenti scolastici (sentito il collegio dei docenti) di avviare iniziative di didattica a distanza. Ho convocato in modalità telematica il primo collegio docenti il 4 marzo 2020 e da allora abbiamo deliberato le iniziative a distanza. Siamo stati agevolati dall’essere già attivi su una piattaforma (Microsoft Office 365) a supporto della didattica e quindi non è stato complicato attivare l’iter per implementarla. Tutti gli studenti e i docenti erano già registrati per cui questo passaggio non è stato traumatico, al di là di qualche piccola complicazione dovuta al recupero delle credenziali ad esempio. Vanno tenute conto anche le limitazioni dovute all’uso dello smartphone, perché non tutti i ragazzi possono permettersi un computer. Le attività sincrone virtuali sono gestite tramite applicativo Teams”.

Non tutte le famiglie possono permettersi le moderne tecnologie. Come avete ovviato a questo gap?

“Le situazioni familiari sono molto diversificate: il computer può già essere usato dai genitori per lo smart working ad esempio, oppure più studenti collegati sullo stesso dispositivo per attività a distanza. Da questo punto di vista, abbiamo cercato di supportare le famiglie bisognose fornendo in comodato d’uso dei dispositivi (PC e tablet) già in dotazione presso la scuola. Utilizzando i fondi provenienti dal ministero assegnati a tutte le scuole, l’istituto ha acquistato anche dei computer portatili attualmente in consegna. Grazie ad un accordo tra la Regione Emilia Romagna ed una società sono state fornite sim dati a una trentina di studenti. Al momento, dopo una fase di rodaggio iniziale, le presenze quotidiane alle videolezioni e la partecipazione sono lodevoli e vicine alla totalità dei ragazzi”.

Come stanno vivendo questo periodo gli allievi?

“E’ un periodo difficile per tutti, inclusi gli studenti naturalmente. Alcuni di loro stanno vivendo male il distacco dalla scuola e dalle amicizie, ma anche l’impossibilità di uscire di casa. I rappresentanti delle classi quinte mi hanno riferito la difficoltà nel portare avanti gli studi. Gli studenti sono 50 giorni che non escono di casa e riferiscono di non avere la giusta serenità per studiare in vista degli esami. Pensiamo anche a situazioni difficili, dove le famiglie purtroppo hanno genitori ora senza lavoro. Stiamo cercando di fare scuola in questa nuova modalità, favorendo un graduale ritorno alla normalità, ma è difficile. “.

Momento estremamente pesante anche e soprattutto per i docenti?

“I docenti stanno lavorando tantissimo e concordo con il Papa che ha invitato tutti a pregare per gli insegnanti e gli studenti. Gli insegnanti preparano il materiale, lo condividono con i ragazzi e tengono videolezioni. Paradossalmente, in questo modo, i docenti riescono a fornire un supporto migliore sotto certi aspetti agli studenti, riuscendo a fare interventi ‘one to one’ personalizzati. L’applicazione Teams prevede una chat ufficiale dov’è possibile scambiare materiale. Non è possibile riproporre il medesimo orario scolastico a distanza, altrimenti i ragazzi passerebbero tutto il giorno davanti allo schermo del PC o dello smartphone. Si è reso pertanto necessario regolarizzare il tutto, con i docenti che non devono superare il monte ore concordato, così come la durata delle lezioni. Bilanciare il tutto non è semplice, ma ci stiamo riuscendo”.

Come affrontare la mancanza di esercitazioni pratiche?

“Il venir meno delle esercitazioni pratiche, soprattutto per l’indirizzo Callegari, è uno dei problemi maggiori che abbiamo incontrato. I docenti di laboratorio propongono video, esercitazioni e attività online, ma nel prossimo anno scolastico si renderà necessario recuperare le competenze pratiche che, in questo momento, gli studenti non stanno acquisendo. L’Olivetti, essendo un indirizzo commerciale, ha sofferto di meno in tal senso, perché l’utilizzo del computer era già predominante nella formazione degli studenti. L’esame di qualifica richiede necessariamente attività in presenza, non possiamo pensare di fornire la qualifica professionale a distanza. I nostri ritmi sono dettati dai DPCM del presidente del consiglio dei ministri e, al 24 aprile 2020, purtroppo non ci sono indicazioni chiare sullo svolgimento dell’esame di qualifica e sugli Esami di Stato. Al riguardo, dovrebbe arrivare un’ordinanza ministeriale ai primi di maggio. Sin ora sappiamo che i commissari saranno tutti interni ed è previsto un colloquio orale”.

Il personale amministrativo ha risentito molto di questo momento?

“Fortunatamente no. Tutti gli impiegati amministrativi sono in smart working. A scuola ci vanno solo i dipendenti impegnati in attività urgenti che richiedono necessariamente la presenza. Ciò in virtù del decreto del 17 marzo 2020, che dava possibilità per le pubbliche amministrazioni di avviare smart working. La data fatidica è il 4 maggio, solo dopo potremo capire come agire”.

I lavori in corso alle strutture dell’IPS Callegari-Olivetti procedono?

“Quest’anno scolastico erano già previsti lavori di ristrutturazione in accordo con la provincia. Stiamo parlando di un progetto tutt’ora in corso che prevede una considerevole riqualificazione dell’edificio. I lavori sono proseguiti sino a quando si è potuto e attualmente sono ripresi sotto normative più stringenti. Gli addetti ai lavori, paradossalmente, godono ora di una maggior libertà di movimento, essendoci molte meno persone all’interno della struttura. Ci tengo a sottolineare che abbiamo ottimi rapporti con la provincia di Ravenna, con un continuo scambio di opinioni e una collaborazione molto stretta con l’ente proprietario per la gestione di tutte le fasi dei lavori”.

Cosa ci può dire dei corsi serali rivolti agli adulti?

“Siamo partiti con il primo anno nel 2019-2020, avviando il secondo periodo didattico. I corsi serali si suddividono in tre periodi: il primo si rivolge agli studenti del biennio, il secondo a quelli del terzo e quarto anno mentre, il terzo periodo, agli studenti delle classi quinte. Generalmente i corsi di primo livello vengono organizzati e si svolgono presso i centri provinciali per l’istruzione degli adulti a Lugo (CPIA). Va dato merito al precedente dirigente scolastico di aver attivato questo corso. Da un paio di mesi è stato sospeso causa pandemia, ma il riscontro iniziale è stato positivo, con una trentina di studenti e lavoratori frequentanti. L’interruzione dovuta al Coronavirus ha comportato il passaggio alla via telematica e i docenti mi hanno informato che gli studenti stanno frequentando regolarmente. L’anno prossimo sicuramente verrà attivato il corso di terzo livello per le classi quinte e abbiamo avviato l’orientamento per costruire il nuovo corso di secondo livello. Naturalmente permane la possibilità di iscriversi anche a un corso di primo livello, verificando con il CPIA se ci sono le condizioni per farlo partire”.

A cura di Alessandro Bucci