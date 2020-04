myRavennAmbassadors: Cavezzali e Boccaccio, pillole di storia di Ravenna sul divano di casa vostra

Ecco qui il terzo di una serie di 6 video realizzati da Matteo Cavezzali nell’ambito del progetto #myRavennAmbassadors. In questo video Matteo Cavezzali ci parla di Giovanni Boccaccio e del suo Decamerone nell’episodio “ravennate” di Nastagio degli Onesti.

Giovanni Boccaccio fu una delle figure più importanti nel panorama letterario europeo, forse il maggior prosatore europeo del suo tempo. La sua opera più celebre è il Decameron raccolta di novelle raccontate da un gruppo di 10 giovani che per sfuggire alla peste del 1348 che imperversava allora in Firenze si allontanarono dalla città e si “rinchiusero” in ameni luoghi per una quarantena di piacere.

La novella di Nastagio degli Onesti, è l’ottava della quinta giornata, ed esprime in modo emblematico alcuni temi caratteristici dell’opera di Boccaccio: anche questo testo narra infatti di un amore tormentato e quasi impossibile, che si conclude però in modo lieto, grazie all’ingegno del protagonista e alla forza trainante del sentimento amoroso.

Lo sfondo della novella è la Ravenna duecentesca dove Nastagio, un nobile che ha ereditato ampie ricchezze, brucia d’amore per una giovane donna, più nobile e più ricca di lui, della famiglia Traversari. Per conquistare le sue grazie Nastagio si spende in feste continue, dilapidando il suo patrimonio e soffrendo profondamente per i continui rifiuti dell’amata. Da subito, l’ostacolo alla realizzazione della passione amorosa è proprio nel carattere, crudo e sprezzante, della bellissima donna.

La condizione di Nastagio peggiora sempre più e gli amici lo convincono a lasciare Ravenna per cercare di dimenticare la crudele donna amata. Nastagio lascia la città trasferendosi nella pineta di Classe dove si accampa con una sontuosa tenda. Qui un giorno assiste a una “caccia infernale” (tipico elemento della letteratura e dell’immaginario medievale): una ragazza corre all’impazzata completamente nuda inseguita da un cavaliere nero e da due mastini che, una volta raggiunta, la macellano. La scena è piuttosto splatter e si ripete più volte perchè ogni venerdì si ripete in quel luogo quella medesima scena, frutto di un altro amore impossibile e tragico fra un gentiluomo e una nobildonna che non ne voleva sapere.

La visione “sdoppia” e replica la vicenda di Nastagio, e la quasi identità dei nomi tra protagonista e cavaliere è assai indicativa in merito. Vengono cioè messe in scena le ossessioni amorose di Nastagio e il rischio che lui e l’amata implicitamente corrono (lei perseverando nel rifiuto e lui suicidandosi per il dolore).

Nastagio aguzza l’ingegno e indice in quel luogo un pranzo per il venerdì successivo, invitando la donna amata con amici e genitori. Puntualmente alla fine del banchetto la “caccia infernale” si ripete ma la donna amata da Nastagio stavolta capisce che questa potrebbe essere anche la sua e la loro fine. Perciò dopo aver assistito alla cruenta scena e aver compreso la spiegazione del cavaliere, la donna si ravvede, cedendo all’amore del giovane.

Nota piccante finale del Boccaccio: insieme alla giovane figlia di Paolo Traversari, tutte le donne ravennati diventano più caute nel rifiutare gli innamorati – dunque più “facili”? – timorose di fare la stessa fine della donna protagonista della “caccia infernale”.

Alla novella del Boccaccio si ispirano 4 famosi dipinti del Botticelli di cui tre sono conservati al Prado di Madrid e uno a Firenze.

#myRavennAmbassadors è un progetto del Comune di Ravenna Servizio Turismo – nell’ambito di Laboratori Aperti – per ascoltare la storia di Ravenna comodamente seduti sul divano di casa vostra. Provate a immaginare Ravenna nella vostra testa. Pensate alla sua bellezza, ai suoi monumenti, alle sue strade, ai suoi personaggi reali o inventati dalla penna di poeti e scrittori.