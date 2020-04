Altro che “fase-2”, questa è una clausura inutile da stato di polizia

Altro che “fase-2”… dal 4 maggio saremo rinchiusi come prima. A nìn pòs piò! E baaaastaaaa! Questo stato-di-polizia contro la libertà di movimento non serve per il contenimento del virus. Non posso fare un giro in moto, in auto… devo esibire una “autocertificazione” con comprovati motivi. Siamo diventati la “DDR” di Honecker: se ti beccavano per strada con la Trabant dovevi dimostrare dove andavi, perchè, e per quale percorso ci andavi; e se non eri convincente passavi un guaio.

L’economia di consumo non potrà mai rianimarsi con la gente relegata in casa, lo capisce anche un bimbo. A cosa serve questa clausura? Incattivisce gli animi e basta.

Dunque saremo ancora in “galera”. Poca stima per questa politica un po’ cialtrona e molto pavida.

Fabio Baldrati – Ravenna