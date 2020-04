Il messaggio dei ragazzi di UPpunto: “distanti o d’istanti?”. E che ne è dell’amore?

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora.

LA REDAZIONE

Se l’appuntamento qualche mese fa era “alle 17 in centro”, adesso è “alle 17 tutti in videochiamata!” Curioso come la voglia di vedersi, stare insieme e sentirsi, trovi comunque una via d’uscita. Nonostante questa quarantena ci abbia divisi, forse in un certo qual modo, ci ha enormemente avvicinati. Abbiamo sviluppato un’empatia che ignoravamo di avere. Durante quelle lunghe telefonate si parla per ore, ma soprattutto ci si ascolta. Ecco, anche l’ascolto è cambiato: ora siamo presenti al 100% e decidiamo di dedicarci davvero all’altro.

In quelle chiacchierate ci si racconta come passano le giornate e quali sentimenti e sensazioni le accompagnino. C’è chi trova senza sforzi il lato positivo e riesce a mettere a frutto il tempo a disposizione, chi ne approfitta per fare tutto quello che prima non riusciva e chi ritrova se stesso nelle passioni dimenticate dell’infanzia. C’è chi ha deciso, invece, di lavorare sul proprio fisico con tutta la dedizione necessaria.

Inoltre, questo tempo, dà l’opportunità di pensare e rendersi conto di chi ci manca veramente. L’amicizia, ad esempio, è solo una questione di frequenza? La mancanza della vecchia routine inizia a farsi sentire. Manca tutto, dall’ansia prima di un esame alla voglia di allenarsi. Manca persino la sveglia alle sei del mattino. Tutto ciò che prima davamo per scontato, ora sembra essere diventato necessità.

E l’Amore? Si è davvero distanti o si tratta d’istanti? Innamorati, bloccati in regioni diverse, si sono accorti che forse era più abitudine che amore. C’è chi invece si manca più che mai, e ha compreso a fondo quanto l’altro sia fondamentale. Ecco loro non si sono arresi. Si mandano una rosa a casa di tanto in tanto, come fosse un promemoria d’amore. C’è chi invece si spedisce i biscotti fatti in casa, quelli che piacciono tanto al compagno. Come i fiori che sbocciano spaccando l’asfalto, l’amore vero si è fatto strada in questo periodo impervio. Sono i fiori che amiamo di più: inaspettati, rari e belli. D’altronde noi italiani siamo così, un popolo di inguaribili romantici.

I ragazzi di UPpunto