Lotta alla zanzara tigre. Bagnacavallo, da oggi fino al 30 aprile si può prenotare il prodotto antilarvale

Zanzara: la prevenzione è la migliore protezione!, questa lo slogan della campagna per la lotta alla zanzara tigre che anche quest’anno è iniziata in tutti i comuni della Bassa Romagna. La distribuzione gratuita del prodotto antilarvale sarà però effettuata con una nuova modalità: a Bagnacavallo il prodotto si può prenotare tramite mail o telefonicamente all’Urp tra il 27 e il 30 aprile (urp@comune.bagnacavallo.ra.it – 0545 280888) e sarà consegnato gratuitamente a casa dai volontari di Protezione Civile dal 4 maggio. Nelle prenotazioni via mail si ricorda di specificare nome, cognome, recapito telefonico e indirizzo.

Nel suo complesso la campagna si concentra come sempre su tre fronti, con azioni che riguardano i trattamenti sul suolo pubblico, la nuova campagna informativa e di sensibilizzazione e l’organizzazione della distribuzione del prodotto antilarvale nei nove Comuni dell’Unione. L’attenzione è posta su quattro punti fondamentali: la necessità di una collaborazione attiva da parte della cittadinanza, l’adozione di sistemi di protezione individuale dalle punture di zanzara, l’opportunità di limitare il ricorso a veleni adulticidi contro le zanzare, l’informazione sulle principali attività svolte dai Comuni per contrastare la presenza dell’insetto. Se i cittadini desiderano avviare fin da subito le attività di contrasto alla zanzara tigre, il prodotto distribuito lo scorso anno è ancora efficace e molte farmacie mettono a disposizione il prodotto a un prezzo agevolato. I flaconi di prodotto eventualmente avanzati dopo questa prima fase di consegna verranno distribuiti con modalità da definire.

Maggiori informazioni: http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/News/In-Bassa-Romagna-riparte-la-lotta-alla-zanzara