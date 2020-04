Mancano 2 giorni all’arrivo di Summertime su Netflix, la serie tv girata tra Ravenna e la Riviera Romagnola

Mercoledì 29 aprile su Netflix arriva Summertime, la serie tv ispirata a “Tre metri sopra il cielo” e composta da otto episodi, ambientati in buona parte nelle località della costa di Ravenna e di Cesenatico.

Grande è la soddisfazione dell’assessore al Turismo Giacomo Costantini, che con lo staff di Ravenna Tourism, ha favorito e agevolato le riprese che si sono svolte nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019, preceduti da altrettanti mesi di preparazione logistica, individuazione di spazi a supporto delle riprese e ricognizioni in pre-produzione degli angoli più affascinanti e suggestivi del territorio.

“Si tratta – afferma Costantini – di una grande occasione di visibilità per le nostre spiagge e per le nostre aree naturali, che faranno da cornice ad una storia d’amore dei giorni d’oggi. Sono certo che la serie farà apprezzare con rinnovato entusiasmo il fascino che la riviera ha esercitato e continua ad esercitare sui giovani di ogni generazione, grazie alla sua proposta sempre varia e ricca di alternative. Un grande investimento per il nostro turismo che prova ad affrontare un passaggio molto complesso. Le prime immagini e i trailer della serie, che in questi giorni stanno girando sui canali social e nelle promozioni di Netflix, ci restituiscono una immagine vitale della nostra amata riviera e di alcuni scorci significativi di Ravenna. Sperando di poter presto tornare a godere in sicurezza di questi luoghi, godiamo di tale bellezza insieme al pubblico in una delle emittenti on demand più importanti al mondo”.