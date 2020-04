myRavennAmbassadors: Cavezzali e Dante, pillole di storia di Ravenna sul divano di casa vostra

Ecco qui il quarto di una serie di 6 video realizzati da Matteo Cavezzali nell’ambito del progetto #myRavennAmbassadors.

In questo video Matteo Cavezzali ci parla di Dante e dei suoi ultimi anni a Ravenna, dove certamente completò la stesura della sua terza cantica, il Paradiso. E in particolare Cavezzali parla qui di un sostantivo inventato da Dante – uno dei tanti, Dante è considerato non a caso il padre della lingua italiana – e cioè del sostantivo fertile.

#myRavennAmbassadors è un progetto del Comune di Ravenna Servizio Turismo – nell’ambito di Laboratori Aperti – per ascoltare la storia di Ravenna comodamente seduti sul divano di casa vostra. Provate a immaginare Ravenna nella vostra testa. Pensate alla sua bellezza, ai suoi monumenti, alle sue strade, ai suoi personaggi reali o inventati dalla penna di poeti e scrittori.