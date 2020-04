Cervia, le migliore storie di “Ti racconto una cosa” disponibili on line sulle pagine dell’Ecomuseo

Con l’hastag #SonoStorieNostre, settimanalmente si troveranno i migliori racconti e immagini delle otto edizioni di “Ti racconto una cosa”, la tradizionale mostra partecipativa dell’Ecomuseo di Cervia, per creare un ricordo collettivo di quanto è stato narrato in questi ultimi anni. Le schede saranno intervallate inoltre, da pensieri e testimonianze dei cittadini e dei facilitatori, che con noi condividono una parte dell’amore per Cervia.

L’assessore alla cultura Michele Fiumi: “Anche se le attività comunitarie dell’Ecomuseo del Sale e del Mare si sono dovute fermare di fronte all’emergenza, non per questo vogliamo stoppare la voglia di dirvi che ci siamo. Il tempo sospeso ci permette di vedere e valutare le cose con occhi diversi, ci fa riflettere e trovare soluzioni alternative per mantenere il valore di una comunità unita, oggi più che mai. L’epoca digitale ci viene in aiuto, così grazie alle nostre pagine Facebook e Instagram, possiamo creare insieme nuove possibilità di incontro e condivisione”.

Nel sito www.ecomuseocervia.it si può richiedere l’invio di speciali eCard con i luoghi e testimoni delle Passeggiate Patrimoniali che ci hanno accompagnato in questi anni. Le storie sono disponibili su: Facebook/ecomuseocervia/. Instagram/ecomuseocervia. Info: ecomuseocervia@comunecervia.it.