Musica ai tempi del coronavirus: da un’idea di musicisti ravennati nasce Desert Session Home Edition – Phase 1

Desert Session Home Edition nasce su Facebook da un’iniziativa di Riccardo Pasini, musicista, produttore e tecnico del suono ravennate. Prendendo spunto dalle Desert Sessions di Josh Homme, fortunata iniziativa musicale nata nel 1997 tra amici musicisti in ritiro in un ranch isolato adibito a studio di registrazione, con lo scopo di comporre musica insieme, in questo periodo di isolamento domestico forzato dovuto alle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 i nostri danno vita ad una Home Edition, per suonare insieme, ma ognuno a casa propria. Unica regola: suonare senza regole!

All’appello di Riccardo hanno risposto un centinaio di musiciste e musicisti italiani, che si sono riuniti in un “ranch” virtuale per comporre e registrare questo disco rimanendo ognuno a casa propria e riuscendo a diventare, nonostante la distanza, un vero e proprio collettivo, aiutandosi l’un l’altro a mantenere il contatto con la propria arte.

La scrittura composita dei brani ha permesso ad ogni musicista di reinventare il concetto di isolamento e di interpretarlo a propria immagine. Diversi ruoli e generi si sono incontrati come mai avrebbero fatto, si sono create connessioni inaspettate ed ognuno ha trovato il suo spazio. I contributi sono stati poi raccolti e mixati da Riccardo Pasini, che si è fatto carico di filtrare e produrre ogni idea registrata, permettendo così la composizione di brani molto complessi ed eclettici dove i caratteri delle musiciste e dei musicisti si fondono nei modi più disparati.

Il prodotto di questo mese di lavoro, nato come opera collettiva, vede ora la luce e vuole diventare un contributo alla collettività: sarà disponibile dal 27 aprile sulla piattaforma digitale Bandcamp, dove sarà possibile fare un’offerta libera per ascoltare/ scaricare il disco, il cui ricavato verrà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana.

Link al disco: https://desertsessionhomeedition.bandcamp.com

Il collettivo:

Emilio Albertoni, Andrea Allodoli, Agnese Alteri, Samuele Anconelli, Enrico Baraldi, Max Barbieri, Luca Bartolini, Matteo Bassoli, Nicola Benetti, Mattia Bertolassi, Valerio Biagini, Gabriele Bombardini, Filippo Bravi, Peter Cadonici, Caterina Cardinali, Andrea Carella, Andrea Carletti, Eric Castiglia, Simone Cattani, Matteo Cavaciocchi, Francesco Cellini, Valentina Cicognani, Gianmarco Ciotti, Fausto Civenni, Mauro Chiulli, Mauro Crescini, Alessandro De Lorenzi, Elena Ferragotto, Cristina Ferretti, Andrea Fioravanti, Giacomo Gastaldi, Luca Gelmini, Angelo Girardello, Giovanni Grandi, Andrea Grasso, Stefano Gritti, Michey Grug, Stefano Iori, Tatiana Lassandro, Carlo Leone, Daniele Lipparini, Gianluca Lo Presti, Michele Marchiani, Filippo Martignano, Francesca Viola Mazzoni, Giacomo Mazzu, Daniele Medici, Franco Naddei, Michelangelo Naldini, Emanuele Nanni, Andrea Napolitano, Ignazio Nistic, Francesco Paladino, Luca Pansera, Andrea Para, Francesco Maria Pasi, Luca Pasini, Riccardo Pasini, Stefano Penazzi, Daniele Pollio, Mauro Pulga, Silvia Raggetti, Massimiliano Rassu, Francesco Ronchi, Adolfo Rosolia, Diego Ruggeri, Mario Sabadelli, Paolo Sanchi, Alex Semprini, Mohammed Ashraf, Andrea Solimene, Ronny Taccola, Cristiano Tommasini, Emilio Torreggiani, Alessandro Trere, Gianmaria Vannoni, Andrea Vasumini, Matteo Virga, Niccolò Maria Zanzi

Tutti i brani sono stati prodotti e missati da Riccardo Pasini.

Artwork del disco: Daniele Aluigi

Foto per la canzone “L’invenzione” di Nicola Baldazzi