Ravenna al fianco delle sue istituzioni sanitarie: donazione del circolo La Gardela per l’ospedale

“La Gardela”, storico Circolo ricreativo fondato nel 1954, a Ravenna, in via Portone, è chiusa per le misure anticovid dal 10 marzo scorso. “Nonostante momenti di indecisione, di dubbio, durante i quali ci si è limitati alle comunicazioni formali ai Soci, ben 220, con il passare dei giorni è maturata la volontà di dare un forte segnale, un messaggio deciso – dicono dal consiglio del circolo -: il Consiglio ed i suoi Soci non si fermano e rilanciano con l’organizzazione di una raccolta fondi da devolvere all’Azienda USL della Romagna. In particolare, si è convenuto di corrispondere la cifra raccolta di euro 2.320 all’Unità di Terapia Intensiva dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna”.

Il consiglio direttivo esprime un sincero ringraziamento a tutti i Soci, uniti in un momento così difficile, con la speranza di tornare, nei limiti consentiti, alle tradizionali abitudini.