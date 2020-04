Salta la vacanza a Roma, amiche di Ravenna regalano biglietti del treno a medici ed infermieri

Un gruppo di amiche di Ravenna ha dovuto disdire la sua vacanza a Roma, a seguito dell’emergenza sanitaria. Per questo motivo, lanciando un appello su Facebook le ragazze hanno deciso di mettere a disposizione gratuitamente 12 biglietti del treno per medici, infermieri e personale sanitario che necessita di spostarsi per esigenze lavorative o personali. “Crediamo in questo nostro piccolo gesto e speriamo possa essere d’aiuto per qualcuno” dichiarano le amiche.

I dettagli dei biglietti sono i seguenti : – n 6 biglietti in data 31/05/2020 Ravenna ore 6,15 – Roma termini ore 10,57 – n 6 in data 02/06/2020 Roma termini ore 17,25 – Ravenna ore 22,00 (Più eventuali fermate lungo la tratta).

Per qualsiasi informazione, contattare su Facebook: Martina Podda, Virginia Gasperini, Giada Chiarini , Eleonora Stinchi, Nina Zoffoli, Martina Casalini.