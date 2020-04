Ultimo appuntamento per le letture online di Dante e Mazzini: oltre 300 visualizzazioni ottenute

Si concludono mercoledì 29 aprile, con la lettura del testo di Enrico Baldini e le conclusioni di Giannantonio Mingozzi, le presentazioni dei contributi pubblicati nel volume L’amor patrio di Dante e Mazzini: sentimenti civici e valori ideali.

I cinque appuntamenti di 10 minuti ciascuno pubblicati sulla pagina Facebook “Centro Studi Manlio Monti”, da martedì 21 aprile, contano oltre 300 visualizzazioni e un centinaio di condivisioni: “un buon risultato per una esperienza per noi nuova che riproporremo per altri testi della storia ravennate – sottolineano Claudia Foschini e Giannantonio Mingozzi – che hanno curato la pubblicazione recentemente presentata alla Classense”

I contributi presentati sono quelli di Eugenio Fusignani, Antonio Patuelli, Cosimo Ceccuti, Sauro Mattarelli, Alfredo Cottignoli, Franco Gabici, Fulvia Missiroli, Enrico Baldini e Giorgio Gruppioni.

“C’eravamo ripromessi di offrire un servizio interessante per chi volesse approfondire i temi trattati, in attesa di poter dar seguito ad altre pubbliche presentazioni, al momento sospese, e contribuire alle celebrazioni del settimo centenario che avranno svolgimento nei prossimi mesi” sottolineano Foschini e Mingozzi. “E’ stato un grande onore ospitare alcuni delle personalità più capaci di tradurre l’opera di Dante e di Mazzini in un terreno fecondo per la nostra comunità e per le generazioni che verranno; il nostro intento – concludono – è stato quello di offrire, in un momento così difficile per chiunque abbia una coscienza civica e valori morali da difendere, uno spiraglio di futuro e di libertà”.