Una poesia al giorno. “Non dovresti conoscere disperazione” di Emily Bronte

La poesia scelta per oggi da Sandra Melandri dello staff di Rianimazione letteraria, è un toccante testo di Emily Bronte sulla speranza, accompagnata dalle parole di Seneca: “Anche se il timore avrà più argomenti, tu scegli la speranza”.

Non dovresti conoscere la disperazione

se le stelle scintillano ogni notte;

se la rugiada scende silenziosa a sera

e il sole indora il mattino.

Non dovresti conoscere la disperazione

seppure le lacrime scorrano a fiumi:

non sono gli anni più amati

per sempre presso il tuo cuore?

Piangono, tu piangi,

così deve essere;

il vento sospira i tuoi sospiri,

e dall’inverno cadono lacrime di neve

là dove giacciono le foglie d’autunno;

pure, presto rinascono, e il tuo destino

dal loro non può separarsi:

continua il tuo viaggio, se non con gioia,

pure, mai con disperazione!

Emily Bronte