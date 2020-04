A Cervia distribuiti 1495 buoni pasto per un valore complessivo di 74.750 euro

A quasi quattro settimane dall’inizio della distribuzione dei buoni alimentari a Cervia sono stati distribuiti 1495 buoni per un valore complessivo di 74.750 euro. Lo comunica il Comune di Cervia, aggiungendo che altre 200 spese sono state fornite gratuitamente dall’Emporio solidale ( l’accesso alla Mensa e all’Emporio solidale è stato garantito in totale sicurezza) e che a 19 famiglie è stato necessario consegnare la spesa a domicilio, attraverso i Servizi alla Persona, a causa dell’impossibilità di recarsi all’Emporio.

L’Assessore al Welfare Bianca Maria Manzi ha dichiarato: “Emerge una situazione di grande fragilità, e questo ci rammarica, ma ci fa anche comprendere quanto sia fondamentale essere organizzati, avere già da anni strutture come l’Emporio Solidale e Mensa Amica. Oggi grazie anche al contributo del Governo c’è questa possibilità dei Buoni Spesa, che ci sta permettendo di dare assistenza alle famiglie in difficoltà, e che in questo momento sono in aumento dal punto di vista numerico, a causa della chiusura di numerose attività. Un sistema che ha funzionato e di cui Cervia si può vantare. Ringrazio i tanti volontari e i dipendenti comunali che hanno contribuito ad aiutare queste famiglie in questo momento così difficile”.