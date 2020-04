La sua padrona ha una malattia terminale, e lui resta solo: storia di Mumu, il gatto che viveva nel sottoscala

A raccontarne la storia è l’Infermeria Felina Enpa di Bizzuno: Mumu è un micio rimasto solo perché la sua padrona ha una malattia in fase terminale, e non ci sono altri famigliari che possono accudirlo. Un vicino di casa, che si è preso cura di lui mentre il micio si era rifugiato a vivere nel sottoscala di un condominio, ha chiesto aiuto a Enpa, che ora vorrebbe “trovargli una sistemazione per farlo sentire di nuovo amato”. Mumu non è più giovane, spiegano: ha 14 anni, ma “ha ancora tanto da dare. Non lasciamolo per strada!”.

Chiunque volesse adottarlo può contattare il numero 3389773326