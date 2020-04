L’azienda Davema di Lugo dona 170 mascherine alla protezione civile di Massa Lombarda

L’azienda Davema di Lugo, dopo aver recentemente riconvertito parte della propria produzione, ha donato alla Protezione Civile di Massa Lombarda una fornitura di 170 mascherine. La consegna è avvenuta martedì 28 aprile nella sede dell’azienda alla presenza dell’assessore alla Protezione Civile del Comune di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi e del coordinatore della Protezione Civile Amedeo Ricchi. Nel corso della visita la proprietà si è resa disponibile a donare altre mascherine appena la loro produzione lo permetterà. Le mascherine donate sono lavabili e prodotte in tessuto non tessuto (Tnt).

“Sono orgoglioso che esistano realtà di questo genere, capaci di reinventarsi e dare un segno tangibile di impegno a tutta la popolazione in questo momento così difficile – ha dichiarato Stefano Sangiorgi -. È nei momenti di maggiore difficoltà che si vedono i più grandi gesti di solidarietà. Il lavoro di Davema in queste settimane e questa donazione dimostrano ancora una volta quanto il nostro territorio sia abitato da persone e realtà capaci di pensare al bene della propria comunità. Le azioni di concreta solidarietà sanno parlare più di mille parole”.

L’azienda ha espresso ai volontari della Protezione Civile un sentito ringraziamento per l’enorme mole di lavoro e concreto sostegno che sta portando avanti in tutta la Bassa Romagna Un impegno che dall’inizio di marzo ha portato i volontari a gestire numerosi servizi e centinaia di chiamate, spaziando dal sociale ai buoni spesa, dalla scuola all’attività ordinaria del gruppo. Davema, azienda a conduzione famigliare, produce da più di 30 anni calzature totalmente made in Italy.