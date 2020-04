myRavennAmbassadors: Cavezzali e Pedretti, pillole di storia di Ravenna sul divano di casa vostra

Ecco il sesto e ultimo di una serie di sei video realizzati da Matteo Cavezzali nell’ambito del progetto #myRavennAmbassadors. In questo episodio Matteo Cavezzali ci legge una poesia del poeta romagnolo Nino Pedretti: “Non lo saprà nessuno”.

Nino (Giovanni Maria) Pedretti nasce a Santarcangelo nel 1923 e muore prematuramente nel 1981. Nel secondo dopoguerra dà vita, assieme ad altri giovani intellettuali santarcangiolesi, al sodalizio che diventerà noto come E’ circal de’ giudéizi. Pubblica poesie in italiano e in romagnolo. Del dialetto romagnolo, Pedretti ha lasciato questa definizione: «A differenza dell’italiano, arrotolato nei codici, levigato ed illustre, il fratello umile, il dialetto, è vissuto all’aperto come un’erba selvatica, bagnato dalla pioggia dei secoli e come un’erba pertinace di gramigna, si è arrampicato sui monti, si è addentrato nei minimi villaggi, ha coperto ogni metro di terra dove viveva la gente comune del lavoro e dei sacrifici.»

#myRavennAmbassadors è un progetto del Comune di Ravenna Servizio Turismo – nell’ambito di Laboratori Aperti – per ascoltare la storia di Ravenna comodamente seduti sul divano di casa vostra. Provate a immaginare Ravenna nella vostra testa. Pensate alla sua bellezza, ai suoi monumenti, alle sue strade, ai suoi personaggi reali o inventati dalla penna di poeti e scrittori.