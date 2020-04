Ravenna, Assessore Bakkali risponde a LpRa sui progetti educativi per disabili dopo chiusura di scuole e centri sociali causa coronavirus

Il 4 aprile Lista per Ravenna pubblicò una nota dal titolo: “Educatori delle scuole e dei centri sociali col lavoro agile. Restituirli ai soggetti con disabilità che ne soffrono la privazione”. Si riferiva ai disagi generalizzati sofferti da molte famiglie, spesso con situazioni insostenibili, per la chiusura delle scuole e dei centri sociali a causa del coronavirus. L’Assessora Ouidad Bakkali ha risposto ad Ancisi per iscritto. Ripubblichiamo dunque per sommi capi la richiesta di LpRa e poi la risposta di Bakkali.

IL PROBLEMA SOLLEVATO DA LISTA PER RAVENNA

Lista per Ravenna riferiva che nel comune di Ravenna, dopo la chiusura delle scuole e dei centri sociali a causa del coronavirus, c’erano in sofferenza complessivamente circa 374 soggetti, minori e no, certificati dalla legge quadro 104 del 1992, “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili”. Un’ottantina di questi frequentano le scuole. 67 sono inseriti nei sette centri diurni socio-riabilitativi, 216 nei sedici centri diurni socio-occupazionali, 11 nei due nuclei aziendali. Gli educatori, tutti dipendenti dalle cooperative appaltatrici di questi servizi, non ricevevano, stando a casa da sei settimane, lo stipendio proprio dei dipendenti comunali dell’Istruzione e dei Servizio sociali loro colleghi, essendo pagati dal Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) per tre quarti del loro salario, con un massimo di 938 euro. Valutando come questa situazione, ingiusta nei loro confronti, ricadesse negativamente sui progetti educativi dei loro assistiti, chiedemmo al Comune di affrontare con decisione questo problema, insieme alla cooperative appaltatrici, alle scuole e ai servizi sociali, con progetti innovativi da definire caso per caso, ricorrendo in particolare al “Lavoro Agile” (“Smart Working”), raccomandato dalle disposizioni governative, non comportante aumenti di spesa rispetto ai fondi già stanziati per questi servizi sul 2020.

Gli educatori avevano offerto disponibilità per un programma educativo da attivare a distanza, svolgendo videochiamate, videoregistrazioni, video dimostrazioni di attività fattibili per gli utenti, ecc., tessendo relazioni di cura, sostegno, mediazione e rete tra i diversi enti in campo e le famiglie, integrando il loro lavoro con corsi di formazione ed ore di programmazione e di confronto con i servizi.

LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE DEL COMUNE DI RAVENNA OUIDAD BAKKALI

La situazione emergenziale che stiamo attraversando richiede un impegno straordinario per garantire per quanto possibile una continuità didattica e educativa anche agli alunni con disabilità, che rischiano maggiormente di vedersi preclusa la possibilità di mantenere relazioni sociali e la continuità del necessario affiancamento educativo e didattico.

APPOGGIO SCOLASTICO: fin dal primo momento della chiusura delle scuole è stato previsto il coinvolgimento degli educatori che effettuano l’appoggio per l’inclusione scolastica degli studenti certificati L. 104/92 per realizzare le attività a distanza avviate dalle scuole. 11 Istituti Comprensivi, 9 Scuole secondarie di II grado e tutti i nidi e le scuole dell’infanzia comunali e statali, hanno dato vita a queste iniziative. Ad oggi, 21 aprile, sono stati avviati 83 progetti specifici per i bambini e le bambine con disabilità che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia comunali e statali con il coinvolgimento di 60 educatori. I progetti di supporto educativo-didattico avviati per la scuola primaria e secondaria di primo grado sono 200 e vedono coinvolti 98 educatori. Per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado sono stati attivati 60 progetti specifici con il coinvolgimento di 29 educatori. Poiché alcuni alunni/studenti disabili non sempre possono fruire di supporti didattici a distanza con la stessa efficacia rispetto ai compagni, l’Amministrazione Comunale ha anche autorizzato il personale educativo dell’appoggio scolastico che si è reso disponibile a realizzare progetti di insegnamento a distanza con mediazione domiciliare, in accordo con le famiglie interessate, e presso i centri diurni. Questo tipo di intervento è stato attivato solo per alcuni alunni/studenti individuati dall’Ausl di Ravenna, in considerazione della necessità di limitare al massimo i contatti per non mettere a rischio quei ragazzi che possono essere più vulnerabili e garantendo ovviamente la massima sicurezza anche per gli operatori coinvolti.

L’Ausl ha provveduto a realizzare un intervento formativo, anche per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, per gli operatori già disponibili. Finora sono stati attivati 6 interventi educativi domiciliari e 10 interventi presso i centri diurni collegati all’attività scolastica. Complessivamente il servizio di integrazione scolastica è stato rimodulato impiegando quasi il 90% degli educatori impiegati a regime per il 50% del monte ore settimanale assegnato durante l’anno scolastico; nello specifico sono impiegati l’87% degli educatori per il 25% del monte ore nella fascia 0-6, l’87% degli educatori per il 55% del monte ore nella fascia 6-13 e il 91% degli educatori per il 67% del monte ore nella fascia 14-18. Grazie agli insegnanti e i loro dirigenti, agli educatori e alle cooperative che ne organizzano il lavoro sono state messe in campo energie nuove e pratiche in grado di migliorare in modo permanente i servizi alle persone.

CENTRI DIURNI: i Centri diurni per disabili sono chiusi a far data dal 10 marzo 2020, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale emesso in data 8 marzo 2020, in cui, al comma 2, si esplicitava “incentivando dove possibile progetti di domiciliarità”; tale chiusura è stata confermata dall’art. 47, del Decreto – Legge 17 marzo 2020 n. 18, Art. così denominato “Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare”, laddove parla di centri a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, socio-occupazionale e socio-sanitario per persone con disabilità. L’articolo aggiunge inoltre “L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei centri diurni….di cui prima, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni o l’organizzazione delle strutture stesse consente il rispetto delle previste misure di contenimento”; l’art. 48 del medesimo decreto “Prestazioni individuali domiciliari” aggiunge “Durante la sospensione delle attività nei centri diurni per disabili….le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive regionali sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’Amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari destinati a tali finalità… adottando specifici protocollo che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti”.

Dall’insieme di tali interventi emergono con evidenza:

• Il punto di riferimento è il bisogno della persona con disabilità e della sua famiglia;

• La proposta prioritaria è l’assistenza domiciliare quale intervento individualizzato eventualmente anche negli spazi del centro diurno frequentato in precedenza;

• La continuità può essere assicurata con altre modalità in base alle autonomie della persona;

• Essendo interventi cofinanziati ed integrati fra sanitario e sociale, la nuova progettualità deve essere condivisa nel contesto del Comitato di Distretto;

• Le cooperative sono chiamate a nuove forme di progettualità tese ad assicurare continuità di servizi ai disabili frequentanti i centri diurni ora chiusi.

Considerato tale quadro complesso sia dal punto di vista giuridico che di sicurezza, ma anche aperto a nuove ipotesi di servizio peraltro già finanziate, la successione degli interventi è stata la seguente: Ricognizione delle necessità e delle disponibilità dei cittadini e delle loro famiglie, in considerazione anche del fatto che i medesimi Decreti assicurano ai caregivers alcuni diritti di assenza dal lavoro. Tale ricognizione è avvenuta sia da parte dei collaboratori del servizio sociale che degli operatori dei soggetti gestori dei centri diurni; Costruzione elenco delle famiglie che, per diverse motivazioni, compresa quella del timore non chiedono servizi e non accettano presenze al proprio domicilio; Costruzione elenco delle famiglie che chiedono principalmente servizi domiciliari per i quali sono stati attivati innanzitutto i soggetti gestori dei centri diurni. Laddove si è trovata disponibilità si è proceduto con avvio del servizio presso il domicilio oppure, in presenza di spazi inadeguati, con attivazione del servizio negli spazi del centro diurno; Ampliamento dei servizi di educativa domiciliare dello specifico appalto aggiudicato qualche mese fa sia in casi su cui non si è trovata la disponibilità del soggetto gestore del diurni sia in casi che già utilizzavano il servizio ad integrazione del diurno; Progetti di inserimento in residenziale per impossibilità di gestire la situazione.

Ad oggi la situazione è di massima la seguente:

Famiglie che non chiedono e non accettano interventi: n. 90

Famiglie che usufruiscono di servizio domiciliare predisposto dal soggetto gestore di CD: n. 11

Famiglie che usufruiscono del servizio di educativa domiciliare in appalto: n. 10

Famiglie che usufruiscono dell’ampliamento del servizio di educativa domiciliare in appalto: n. 3

Famiglie che usufruiscono di progetti innovativi di coprogettazione presentati dal soggetto gestore di CD: n. 30

Famiglie che usufruiscono di inserimento in residenziale: n. 7

Negli ultimi giorni è stato presentato un progetto da un altro soggetto gestore di centro diurni, a cui la committenza (Azienda Sanitaria e Comune) ha chiesto di rivedere diversi elementi in quanto carente per appropriatezza di interventi individualizzati e per motivazioni economiche. Questo progetto interessa ulteriori n. 22 famiglie.

Questo ad oggi risulta essere il quadro dei numerosi e diversificati interventi messi a punto sia dall’assessorato alla Pubblica Istruzione e relativi uffici, sia dall’assessorato ai servizi sociali e relativi uffici.