Una poesia al giorno: Ricordo di Giorgio Caproni

La poesia di oggi scelta dallo staff di Rianimazione Letteraria è Ricordo di Giorgio Caproni.

“Ci piace pensare – commentano da Rianimazione Letteraria – che in queste lunghe giornate ci facciano compagnia i bei ricordi e che saremo a costruire, presto, azioni che a loro volta diventino altrettanti bellissimi ricordi per il nostro futuro dove la memoria è essenziale per costruire la nostra identità di persone e di paese. Ricordandoci sempre, con le parole di William James che “Il segreto della saggezza è sapere quali cose ignorare.”

Ricordo

Ricordo una chiesa antica,

romita,

nell’ora in cui l’aria s’arancia

e si scheggia ogni voce

sotto l’arcata del cielo.

Eri stanca,

e ci sedemmo sopra un gradino

come due mendicanti.

Invece il sangue ferveva

di meraviglia, a vedere

ogni uccello mutarsi in stella

nel cielo.