Primo Maggio. Concertone sulla pagina facebook del MEI. Omaggio a Demetrios Stratos   

Diretta FB su MEI-Meeting degli Indipendenti venerdì alle 15,30 per celebrare il 1 Maggio con Il Concerto per Demetrios Stratos

Renato Marengo condusse su Rai2 nel 1979, il programma del concerto all’Arena Civica di Milano, organizzato da Gianni Sassi per raccogliere fondi per curare Demetrio, gravemente malato negli USA.

Al concerto parteciparono tutti i più gradi artisti e gruppi italiani di rock, quel concerto irripetibile fu immortalato in uno storico LP dalla Cramps. Il programma andò in onda solo grazie al deciso intervento di Giancarlo Governi, responsabile e curatore di programmi di musica, di fumetti e prestigiosi eventi culturali di Rai2, che vinse le reticenze della rete e lo mandò in onda in due puntate di due ore, la domenica pomeriggio. Nel 2009 venne pubblicato il libretto con DVD prodotto da Renato Marengo per la Cramps, con scritti suoi e di Gianni Sassi.

Il concerto fu il primo grande evento dopo il lungo blocco dei concerti per gli anni di piombo. Demetrio purtroppo se ne andò proprio la notte prima. L’emozione dei centomila accorsi in suo onore.Sul palco a condurre c’erano #Fabiosantini,#Massimovilla e altri componenti degli Area.

L’appuntamento è per venerdì’ 15 maggio alle ore 15 e 30 su questa pagina: https://www.facebook.com/MeetingDegliIndipendenti/