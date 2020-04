“Come gestire il tempo che avremo di fronte”. Appuntamento sulla pagina facebook del Sindaco di Lugo

“Come gestire il tempo che avremo di fronte” è il ciclo di appuntamenti che il sindaco di Lugo Davide Ranalli propone sulla sua pagina Facebook per far compagnia ai lughesi in queste settimane e discutere degli aspetti economici, sociali, culturali e sanitari che si dovranno affrontare in questa situazione. Nell’appuntamento di giovedì 30 aprile sarà ospite anche Marcello Bacchini, responsabile comunicazione e marketing di Edilpiù.

La diretta Facebook andrà in onda dalle 18.30 sulla pagina Facebook “Davide Ranalli Sindaco” e vedrà tra gli ospiti anche il direttore di ProViaggiArchitettura Roberto Bosi e Laura Andreini di Archea Associati Founder. In questa occasione il sindaco di Lugo e gli ospiti interagiranno per discutere di architettura, salute, economia e habitat.

“Ho accettato molto volentieri l’invito del sindaco Davide Ranalli a partecipare a questa iniziativa così utile ai cittadini in queste settimane di emergenza – spiega Marcello Bacchini -. Ci siamo ritrovati all’improvviso in un’emergenza inaspettata, che ci ha costretto a cambiare radicalmente le nostre abitudini. Per questo penso che sia importante confrontarsi insieme all’Amministrazione comunale su come affrontare la crisi, solo facendolo assieme e rimanendo uniti possiamo ottenere un risultato migliore per tutti”.