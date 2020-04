Fa visita alla madre anziana per chiamare il padre morente all’hospice: multata. “È mancanza di umanità”

Mi chiamo Monica e lavoro in sala operatoria all’Ospedale Morgagni di Forlì. Nelle settimane scorse ho lavorato anche nel reparto di terapia intensiva con i malati di Covid.

Abito a Forlì ma i miei genitori, ormai anziani, risiedono nel ravennate. Mio padre, colpito da una malattia incurabile, negli ultimi giorni è peggiorato ed è stato dapprima ricoverato all’ospedale di Lugo ma, da lunedì mattina, è stato trasferito all’hospice. Né all’ospedale, né all’hospice è possibile fargli visita, a causa delle giuste disposizioni sanitarie.

Martedì 28 aprile, in mattinata sono quindi andata da mia madre per rincuorarla e telefonare assieme alla dottoressa dell’hospice per chiedere lo stato di salute di mio papà.

In tarda mattinata sono ripartita verso Forlì, visto che il pomeriggio dovevo essere in servizio in sala.

Sono stata fermata dalle Forze dell’Ordine che hanno giustamente voluto sapere il motivo del mio spostamento. Io ho fatto ben capire che il mio spostamento era dettato da una ragione umanamente sostenibile, ma loro, con fare anche piuttosto arrogante, hanno sostenuto che, dal momento che non sono andata in visita da mio padre in ospedale e mia madre è autosufficiente, non avevo alcun motivo valido per spostarmi da Forlì.

Hanno anche chiamato l’hospice, verificando che mio padre era ricoverato lì, ma nonostante questo mi hanno verbalizzato la multa ed una sanzione di 533,33 euro.

Io non credo che noi del personale sanitario siamo degli eroi. E non credo quindi che il solo appartenere all’ordine medico o infermieristico ci dia diritto a comportarci come ci pare, in barba alle norme. Sappiamo bene cosa comporta il non rispetto delle regole e sappiamo quanto sia importante che la gente stia a casa per evitare il diffondersi dei contagi. Infine, ho rispetto e stima del lavoro delle forze dell’ordine, avendo io stessa sposato un carabiniere. Ma come donna, non come infermiera, sono disgustata dalla completa mancanza di umanità di certe persone in uniforme, che non riescono a capire quanto lo stare vicino alla propria famiglia in un momento drammatico come quello che sta vivendo, sia un motivo valido.

Con tanta amarezza.

Monica