Gilberto Minguzzi (Partecipazione Sociale): Ripristinare normali funzioni dell’Ospedale di Lugo. Adesso!

Il comunicato stampa di ieri, a firma congiunta PD e Insieme per Lugo, si affianca alla dichiarazione contemporanea del Presidente della Giunta Regionale, Bonaccini, nell’affermare che, a proposito dei presidi ospedalieri come quello di Lugo, trasformati provvisoriamente in “Covid Hospital”, “non solo vogliamo riconsegnarli al servizio di prima, ma abbiamo la conferma una volta di più che la forza della nostra rete è proprio la presenza di questi ospedali nel territorio e come tali essi vanno potenziati”.

La dichiarazione ci conforta, anche perché, proprio al fine di sollecitare una maggiore attenzione del governo locale e regionale alle sofferenze della nostra sanità pubblica, in epoca non sospetta, lo scorso 20 gennaio, organizzammo una Conferenza Stampa con il Ministro della salute, On. Roberto Speranza, che dichiarò di condividere la nostra valutazione sul ruolo strategico degli Ospedali di prossimità e di voler correggere una tendenza che in passato aveva portato a tagliare risorse alla sanità pubblica e a concentrare le risorse rimanenti nelle grandi strutture ad alta specializzazione delle realtà metropolitane.

Il 13 marzo successivo apprendemmo la decisione di disattivare “provvisoriamente” le funzioni di prossimità dell’ospedale, a causa della sua trasformazione in H Covid.

Comprendiamo la difficoltà e forse l’impossibilità di rifiutare la richiesta che veniva dall’AUSL e dalla Regione in fase di emergenza, ma per noi è stato un grave errore aderirvi senza alcuna consultazione preventiva e soprattutto senza che fossero ottenute e nemmeno richieste garanzie tecnicamente efficaci, al di là di generiche rassicurazioni di impegno per il ripristino della funzionalità dei reparti di cura tipici di un Ospedale di prossimità, collocato nel territorio che ha il più alto tasso di invecchiamento della popolazione di tutta la Regione.

Tale decisione ha comportato il trasferimento verso altri presidi di addetti di quei reparti che necessitavano di una azione urgente di ricostituzione degli organici, con l’effetto della disattivazione degli stessi.

Ci auguriamo ora che le dichiarazioni odierne del Presidente Bonaccini possano diventare presto realtà, ma non ci nascondiamo la difficoltà di provvedere ad un ripristino, che, nelle condizioni attuali significa la implementazione ex novo dei reparti, dopo che abbiamo visto essere tanto difficile il semplice reintegro degli organici quando i servizi erano in funzione.

Lo stesso riferimento del Comunicato del PD, che richiede il ripristino delle funzioni dell’H dopo l’emergenza è motivo di preoccupazione, dal momento che i tempi del superamento dell’emergenza sono affidati alla somministrazione di un vaccino che a tutt’oggi non è dato sapere se sarà mai disponibile.

In merito anche i Verdi hanno emanato un comunicato, nel quale si mettono in relazione questi propositi di ripristino con la realizzazione, “nel prossimo futuro”, di una struttura ex novo da dedicare esclusivamente al Covid-19 (e si suppone a tutte le funzioni di H per malattie infettive, in vista di eventuali future pandemie), eventualmente utilizzando il patrimonio edilizio già esistente e liberando l’ospedale di Lugo da questo compito assunto in condizioni di emergenza “.

Nel frattempo, i servizi di prossimità dell’H lughese, ad eccezione degli ambulatori e dell’Hospice, resterebbero disattivati.

Per uscire rapidamente da questa condizione paralizzante c’è una sola strada percorribile, cioè realizzare subito la separazione ermetica tra reparto Covid e altre funzioni di cura, compresa la Rianimazione e Terapia intensiva e con altrettanta immediatezza ripristinare gli organici dei reparti di Chirurgia generale, Ortopedia, Urologia (dotandoli delle necessarie strutture apicali, con professionisti di massimo prestigio), Medicina generale e Pronto Soccorso. Poi, ad emergenza Covid conclusa si potrà passare a soluzioni durature e innovative, senza cadere nell’illusione che il meglio ed il nuovo possano germogliare dalla terra bruciata.

Gilberto Minguzzi, Partecipazione Sociale