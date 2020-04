Primo maggio a Ravenna. “Lockdown Web Marathon” con musica live e cibo a domicilio

Bronson Produzioni, Akâmì Casa&bottega, Garage Sale e Brancaleone uniscono le forze per invitare tutti a trascorrere questo Primo maggio in lockdown online in loro compagnia, per superare le sfide di questi giorni di emergenza e passare una giornata spensierata e in allegria.

L’idea è quella di una piazza virtuale, un evento Facebook condiviso che porti nei salotti di tutti gli interessati una giornata dinamica, una maratona pomeridiana con dirette, talk e interventi musicali di amici, dj e artisti della scena locale, oltre a qualche special guest.

Gli organizzatori ci mettono la consegna a domicilio di cibo e bevande e il Market online del Garage Sale, attraverso i rispettivi canali social. Sarà come essere a un festival, ma a casa propria.

Per Bronson, Akamì, Brancaleone e Garage Sale questa è una prova e anche un’opportunità per prepararsi a un domani che ancora oggi rimane incerto, cercando di continuare con i progetti che sempre più non si vogliono abbandonare, abbracciando nuove sfide.

SARANNO IN DIRETTA

Moder – Rigolò – RYF – Titta – Il Dottore dell’Amore – Giacomo D’Attorre (dei Clever Square) – Matteo Scaioli – The Nude/Simone Ricci – Rudy Gatta (poetry reading) – Void Of Sleep – Alex Ferro – Hernandez&Sampedro – Codeczombie -WoWo (dj set) – ToffoloMuzik (dj set) – Beerschool by BrewDog Bar Bologna e altri ancora da annunciare.

LE PROPOSTE FOOD & DRINK

Bronson Produzioni

Speciale Pic-nic Thai

Per ordinare: 333/2097141 oppure messaggio privato alla pagina Fargo o Bronson Café

Menù: Por pia tord (involtini di manzo e verdure) – Pad thai – Thai salad – Cremoso al cocco con papaia marinata.

Si possono abbinare le birre artigianali, le bollicine e la ricchissima selezione di vini del Fargo Café.

Ordina il “Thai Pic-Nic” per il pranzo entro le ore 11 di venerdì 1 maggio.

Ordina il “Thai Pic-Nic” per la cena entro le ore 18 di venerdì 1 maggio.

La consegna è prevista dalle 12 alle 13 per il pranzo, e dalle 18 alle 20 per la cena.

AKAMì e Brancaleone

per ordinare: www.akamigusto.it, nella sezione “ordini”.

Akàmì arriva “akatù” con il suo “Japanese menù” a base di ramen, gyoza, tempura e molto altro. Oppure ecco il “kit carbonara di mare” da preparare a casa, proprio come se si fosse sulla terrazza di Akamì. E per i puri romagnoli tagliatelle e cappelletti.

E prepariamo anche i bicchieri: ovunque si sia, Brancaleone porta a domicilio i suoi cocktail con ghiaccio per l’aperitivo o per il dopo cena.

Market on line

Dalle 12 fino alla fine della web marathon, Garage Sale proporrà la sua vetrina virtuale. Per acquistare e sostenere gli espositori di Garage Sale basta chiedere informazioni, parlare direttamente col venditore e concludere l’acquisto.

Per sostenere Garage Sale, invece, sarà possibile acquistare il loro merchandise: reuse before recycle.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com