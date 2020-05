Ravenna è la provincia della regione in cui la pandemia morde di meno, meglio di Ferrara

Sul sito della Regione Emilia-Romagna sono analizzati i dati sulla diffusione del Coronavirus nella nostra regione. Dati raccolti e riportati a cura del Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica. Gli ultimi dati analizzati fanno riferimento al 28 aprile, due giorni fa. Dunque i casi di Coronavirus complessivi erano al 28 aprile 24.914, di cui 11.736 maschi (47%) e 12.756 femmine (51%). 422 casi non registrano un sesso di appartenenza (probabilmente per difetto di registrazione del dato). Dunque, una prima analisi mostra come almeno in Emilia-Romagna sia stata sfatata l’idea che il virus colpisca più gli uomini delle donne. L’andamento è in linea con la composizione della popolazione. Se prendiamo invece i decessi, ecco che il quadro diventa penalizzante per gli uomini. Infatti su 3.472 decessi complessivi, 1.381 sono casi di donne (40%) e 2.060 di uomini (59%). Anche in questo caso, 31 decessi non sono definiti per sesso.

Un altro dato sfatato riguarda i casi di positività suddivisi per classi di età. I casi positivi sono pochissimi fra i giovanissimi da 0 a 19 anni: 543 (2,1%). Salgono fra i giovani dai 20 ai 39 anni: 3.417 (13,7%). Poi i casi sono molto diffusi nell’età che va da 40 a 59 anni: 7.664 (30,7%). Calano un poco fra i 60 e i 79 anni: 7.193. Da 80 anni in su abbiamo 6.097 casi (24,4%). Quindi la classe di età con più Covid-19 positivi in assoluto (ma non in percentuale sulla popolazione) è quella che possiamo definire matura fra i 40 e i 59 anni. Diverso invece il caso dei decessi: qui le classi di età più colpite sono quelle degli over 70. Infatti non abbiamo decessi fra persone fra i 0 e i 19 anni. Abbiamo appena 8 decessi fra i 20 e i 39 anni. 18 decessi fra i 40 e i 49 anni. Poi i decessi diventano 105 fra i 50 e i 59 anni (3%). Sono 329 nella fascia di età 60-69 anni (9,4%), salgono a 939 nella fascia 70-79 anni (27%) e salgono ancora a 1.417 nella fascia 80-90 anni (40,8%) per poi scendere a 656 casi nella fascia oltre i 90 anni (18,8%).

Altri dati interessanti riguardano la curva non dei contagiati ma dei malati in essere (ancora in cura o casi attivi) che è passata dai 264 casi del 1° marzo al tetto dei circa 13.800 casi attivi intorno a metà aprile, per poi cominciare a decrescere. Il 28 aprile i casi attivi erano 12.003. Oggi sono già sotto questa quota. Di converso la curva dei casi di guarigione è in costante crescita. I primi 6 guariti si registrano il 4 marzo in Emilia-Romagna. Poi la curva sale sale e non si arresta più fino al 28 aprile, quando i guariti erano 9.439. Il numero che manca fra i casi attivi e i guariti al 28 aprile è purtroppo quello dei decessi.

Interessante anche i casi in corso o attivi nelle varie province dove si evince che a Ravenna i casi oggi attivi sono appena 280. Ravenna distanzia di molto le altre città dell’Emilia-Romagna, se si pensa che la seconda città per casi attivi è Ferrara con 607, mentre le altre province romagnole sono a quota 607 (FC) e 685 (RN). In regione la provincia con più casi attivi è al 28 aprile Reggio Emilia con 3.488. Bologna per esempio ne ha 1.805.

Se consideriamo sia i casi complessivi di positività dall’inizio della pandemia sia i casi attivi in base alla popolazione vediamo che Ravenna è la provincia con l’incidenza in assoluta più bassa. Ravenna conta 391.000 abitanti circa. I casi positivi ad oggi sono stati complessivamente 981 quindi pari a 0,25 ogni 100 abitanti. Gli attivi sono pari allo 0,07% della popolazione.

A Ferrara che conta 351.000 abitanti abbiamo 918 casi complessivi (0,26%) e 607 casi attivi (0,17%). A Forlì Cesena abbiamo una popolazione di 398.000 abitanti e 1.556 casi complessivi (0,39%), mentre gli attivi sono 607 (0,15%). A Rimini con una popolazione di 335.000 abitanti abbiamo avuto 1.990 casi (0,59%), gli attivi sono 685 (0,2%). Bologna ha una popolazione di 1.006.000 abitanti e 4.352 casi (0,43%), gli attivi sono 1.805 (0,17%). Infine Reggio Emilia, la città della regione con più contagi: la popolazione è di 532.000 persone, i contagiati complessivi sono 4.613 (0,86%), i casi attivi sono 3.488 (0,65%).

Infine, un dato interessante riguarda i tamponi effettuati in regione. Nel periodo 9-15 marzo se ne sono fatti 7.710 (di cui 1.913 con esito positivo, pari al 24,8%). Fra il 16 e il 22 marzo se ne sono fatti 15.968 (positivi 4.462, cioè il 27,9%). Fra il 23 e il 29 marzo 21.417 (positivi 5.564, 25,9%). Fra il 30 marzo e il 5 aprile 20.547 tamponi e 3.970 positivi (19,3%). Dal 6 al 12 aprile 26.718 tamponi e 3.009 positivi (11,2%). Fra il 13 e il 19 aprile 28.212 tamponi con 2.462 positivi (8,7%). Infine nell’ultimo periodo fra il 20 e il 26 aprile sono stati fatti 37.012 tamponi con appena 1.890 positivi (5,1%).