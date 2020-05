Oggi, giovedì, 30 aprile, a Ravenna è stato riaperto il mercato contadino, solitamente collocato in piazza della Resistenza nei giorni di lunedì e giovedì e in viale Farini il martedì. Vista la necessità di un accesso regolamentato, in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro, dal comune è stata scelta la pista di pattinaggio all’interno dell’area recintata del parco Strocchi, nella zona di via Vicoli, dove si si sono riuniti gli operatori di entrambi i mercati nei pomeriggi di lunedì e giovedì, dalle 15.30 alle 19.30.

L’accesso dei clienti, da via Ugo Foscolo, è stato regolamentato in modo da garantire il distanziamento. L’assessorato al Commercio e le associazioni di categoria concordano nel ritenere questo servizio una necessità della popolazione, rispettando nel contempo le misure adottate che garantiranno la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti. In particolare: distanziamento interpersonale; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani; utilizzo di mascherine e guanti “usa e getta” nelle attività di vendita; accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, dove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

Foto 3 di 14



























La Polizia locale ha poi verificato il regolare svolgimento delle attività di mercato e la definizione dei rapporti con le associazioni di volontariato che collaboreranno nel servizio di vigilanza.