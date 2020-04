Tricolore illumina il Palazzo del Decentramento a Marina di Ravenna

In segno di solidarietà nazionale per il difficile momento che sta vivendo tutta la popolazione per arginare la diffusione del Covid-19, fasci di luce tricolori saranno da oggi, 30 aprile, proiettati sulla parete della sede del Decentramento di Marina di Ravenna (lato via 4 Novembre).

Un gesto simbolico promosso dal Consiglio Territoriale del Mare, Pro Loco di Marina di Ravenna e Decentramento , per esprimere la propria vicinanza alla popolazione.