L’ultima ricetta del week end di chef Emanuel Pizzo: quinotto di asparagi e tuorlo d’uovo

Con questa ricetta, lo chef Emanuel Pizzo saluta i lettori di Ravennanotizie. Infatti, finita la quarantena Emanuel torna a lavorare e quindi adesso avrà – come si dice – altro da fare. Lo ringraziamo per averci tenuto compagnia in tutte queste settimane e gli auguriamo un grande in bocca al lupo.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE

160 grammi di quinoa

1 mazzo di asparagi verdi

1 scalogno

2 uova sode

1 cucchiaio di parmigiano

Brodo vegetale

Olio extra vergine di oliva

Sale e pepe

PROCEDIMENTO

Questo piatto è un’ottima fonte di proteine, privo di glutine, quindi adatto per gli intolleranti al glutine e i celiaci.

Lavate e pulite gli asparagi, tagliateli a pezzetti, rosolate lo scalogno tritato con l’olio. Unite gli asparagi e iniziate la cottura, salate e pepate a piacere. Cuocete per 7 minuti.

Adesso in un setaccio a trama stretta lavate la quinoa con l’acqua fredda per eliminare eventuali tracce di saponina (sostanza naturale della pianta del sapone, leggermente amarognola). Versate in una pentola la quinoa e aggiungete il doppio del volume di brodo vegetale (il rapporto fra quinoa e brodo deve essere di 1 a 2). Iniziate la cottura, mescolando ogni tanto. Trascorsi 5 minuti, aggiungete gli asparagi e continuate a cuocere a fuoco basso per 15 minuti, il tempo necessario per la cottura della quinoa, che deve assorbire i liquidi iniziali.

Se vi accorgete che la quinoa non sarà ancora al punto giusto, aggiungete mezzo mestolo di brodo vegetale. A fine cottura spegnete il fuoco, mantecate con un filo di olio a crudo e un cucchiaio di parmigiano.

Togliete il tuorlo delle uova sode (l’albume cotto lo potete tenere per farvi un’insalata) e sbriciolatelo sopra la quinoa impiattata. Darà un tocco di colore e un ottimo sapore.

Una macinata di pepe e buon appetito.