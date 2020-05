Movimento Cinque Stelle Cervia: la nostra è una opposizione costruttiva

Il Movimento Cinque Stelle di Cervia risponde, ancora una volta, agli attacchi sostenuti nei confronti del nostro operato all’interno del Consiglio comunale.

Sebbene qualche consigliere del Carroccio provi a delegittimare il nostro modo di fare politica, trattandoci erroneamente come un partito di maggioranza, il nostro gruppo continuerà a sostenere una politica che porti alla cittadinanza contenuti su cui riflettere e non semplici pregiudizi o speculazioni.

Ribadiamo la nostra ferma volontà di portare avanti un confronto con chiunque voglia condividere la nostra visione, a prescindere dalla collocazione in Consiglio comunale. Crediamo sia un metodo necessario, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo.

La nostra opposizione è attualmente l’unica possibile se si vuole parlare di politica in modo costruttivo: ci siamo espressi contrariamente sul Bilancio, su alcune deroghe, sull’alienazione del patrimonio immobiliare e su altri argomenti sostenuti dall’Amministrazione che non hanno trovato il nostro appoggio.

Allo stesso modo, condividiamo tutte le proposte che ci sembrano degne di essere condivise. Il nostro lavoro nelle Commissioni e in Consiglio è sempre preciso e puntuale.

Attraverso questo modus operandi abbiamo messo la nostra firma su ordini del giorno approvati, che hanno dato un segnale importante alla Città, soprattutto sul tema ambientale e sociale.

Rispediamo al mittente, come fatto altre volte, qualsiasi illazione infondata e invitiamo chiunque voglia confrontarsi con noi a farlo sui contenuti da pensare per la nostra Città: ce n’è assolutamente bisogno.

Gruppo Consiliare Movimento Cinque Stelle Cervia