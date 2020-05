Csi Ravenna lancia i tornei di e-sport: dal divano di casa ci si sfida a scacchi, calcio e football americano

Con l’avvio della Fase 2 ma nell’impossibilità ancora di riprendere l’attività a squadre in campo o nelle palestre, il Csi Ravenna, in rete con altri due comitati territoriali italiani (Firenze e Modena, il promotore dell’iniziativa), dà modo ai propri tesserati e non, di scendere comunque in campo, sfruttando la tecnologia, aderendo a OMG Tournament, il calendario di tornei, campionati e giochi rigorosamente online.

Tutti i giocatori, in pratica, potranno competere “dal divano di casa”, ai loro giochi preferiti, trovando comunque quel tasso di divertimento, coinvolgimento, socializzazione e lavoro di squadra, tipiche dello sport praticato, anche stando davanti al computer.

Al momento sono definiti i tornei di Fifa 20 e Pes 2020, tornei di scacchi e di blood bowl, gioco da tavolo creato come parodia del football americano.

I primi tornei che il Csi Ravenna ha deciso di proporre sono Fifa 20 e Pes 2020 per dare modo a tutti gli appassionati, “orfani” dei campionati di calcio reali, di immedesimarsi nei propri campioni e squadre preferite, scegliendo tra le due opzioni dei maggiori titoli calcistici esistenti per un immediato approccio ai trick tecnici dei giocatori e azioni di gioco a pieno ritmo.

Tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e la partecipazione sono reperibili sulla piattaforma dei tornei online del comitato Csi di Modena: https://risultati.csimodena.it/omg-tournament/

Le iscrizioni si chiuderanno sabato 9 maggio 2020.

“In tanti anni di servizio a sostegno dello sport abbiamo dimostrato che ci piacciono le sfide – commenta Alessandro Bondi, presidente del Csi Ravenna – e in questo lungo periodo di stop totale di tutte le attività sportive, la proposta del comitato di Modena di lanciare tornei e giochi online ci ha subito trovati pronti ed entusiasti. Quindi continuiamo a restare a casa e ringraziamo il Csi Modena per avere messo a disposizione degli altri comitati l’OMG Tournament dando a tanti ragazzi e adulti una divertente e inconsueta opportunità di sfogare e assecondare la loro passione per i giochi in generale e nel caso specifico per il calcio”.