La cooperativa ravennate Radiotaxi installa pannelli divisori in policarbonato sulle auto

Nei giorni scorsi La Cooperativa radiotaxi di Ravenna ha iniziato, in alcuni taxi dei suoi soci, l’installazione di pannelli di divisione in policarbonato tra il conducente e i sedili posteriori.

Nello specifico, fa sapere il Presidente Giancarlo Balbo, “il pannello è il “DRIVER GUARD”, la nuova Paratia Para-alito dedicata ai veicoli Taxi ed NCC, realizzata dalla ditta CAR FIBREGLASS, per soddisfare i requisiti recentemente emanati dal Ministero dei Trasporti in materia di divisori interni ai veicoli per il Contenimento del Covid-19. La paratia consente di migliorare le condizioni di sicurezza del conducente e dei passeggeri, fornendo una valida separazione all’altezza della testa di coloro che si trovano all’interno della vettura. A partire da Maggio sarà una delle primissime versioni omologate come richiesto dal Ministero dei Trasporti a prescindere dalla deroga concessa per queste prime settimane di emergenza. È importante sottolineare la collaborazione tra Coop Radiotaxi e la Car Fibreglass che privilegia il rapporto tra imprese dello stesso territorio”.