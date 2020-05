Alma Mater Orienta Virtual Fair: due giornate online per scegliere l’Università di Bologna

L’evento dedicato all’orientamento e ai futuri studenti diventa digitale e si trasforma in due giornate live, il 14 e 15 maggio. Gli ambienti che normalmente hanno accolto gli studenti provenienti da ogni parte d’Italia, a Bologna Fiere, saranno riproposti virtualmente con lo stesso obiettivo: i docenti e il personale di Ateneo presenteranno il panorama universitario, gli oltre 200 Corsi dell’Alma Mater a Bologna e nei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, le modalità di accesso e, tra le novità di quest’anno, anche i Corsi di Laurea Magistrale.

Gli studenti da ogni parte del mondo, i diplomandi, diplomati e i laureati potranno visitare lo spazio creato dall’Alma Mater, chiedere informazioni e trovare comunque un contatto che, seppur a distanza, guiderà verso la scelta universitaria più adatta.

Potranno scoprire le tante opportunità internazionali, i bandi e le agevolazioni economiche, i servizi per lo studio e non solo. Per visitare la fiera, è necessario iscriversi attraverso l’app myAlmaOrienta oppure sul sito dell’evento, scaricare Microsoft Teams e prenotare le presentazioni live dei corsi di studio per ambito disciplinare.