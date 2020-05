“Andavamo al Caffè”, esce l’ultimo lavoro di Nino Carnoli a 40 giorni dalla sua scomparsa

Esce postumo per le Edizioni del Girasole l’ultimo lavoro di Saturno “Nino” Carnoli “Andavamo al Caffè“. Carnoli, come sappiamo, si è spento il 26 marzo scorso stroncato dal Coronavirus.

I Caffè si affermano a partire dal secolo dei Lumi come prodotto tipico di una borghesia proiettata sul futuro in opposizione ai ceti nobiliari destinati a scomparire. Le Botteghe del Caffè si configurano anche in tutta Italia come vivacissimi luoghi aperti della città, spazi di sosta urbana rituale, giornaliera, dove si può entrare, leggere i giornali e liberamente discutere, scambiarsi le idee, e insieme, stimolati da questa nuova bevanda, progettarle. A Ravenna, città orfana di una solida borghesia, anche la storia dei Caffè ha una sua particolare identità sviluppatasi nel ’900 e culminata nell’esplosione creativa degli anni ’60 con speciale riferimento al Belli, al Grand’Italia, al Nazionale, al Roma, al Byron (passando dal Bar Zenith), al Mosaico.

Saturno Carnoli (1941-2020), ma per tutti Nino, è stato scrittore, saggista, pubblicitario, grafico, artista. Voce critica e pungente, produttore instancabile di progetti sempre visionari. Ha dato a quanti sono stati al suo fianco aria, luce e prospettive originali e continua a farlo anche in questa testimonianza della sua ultima affabulazione pubblica (tenuta il 10 gennaio 2020 alla Casa Matha) sulla sua amata Ravenna.