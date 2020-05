Forte afflusso ai Cup, Ausl Romagna: “non recatevi di persona agli sportelli creando pericolosi assembramenti”

Dovendo constatare un fortissimo afflusso di pubblico ai propri sportelli, in particolare ai Cup, l’Ausl Romagna torna precisare che, al momento, “non vi è alcuna motivazione per la quale gli utenti debbano recarsi di persona agli sportelli, soprattutto senza appuntamento, creando pericolosi assembramenti di persone”.

L’Azienda ribadisce quanto segue:

Chi ha avuto una prestazione annullata a seguito dell’emergenza Covid non deve , in questo momento, riprenotarla. Sarà cura dell’Azienda comunicare quando tali prestazioni riprenderanno e le modalità con le quali poterne usufruire;

, in questo momento, riprenotarla. Sarà cura dell’Azienda comunicare quando tali prestazioni riprenderanno e le modalità con le quali poterne usufruire; Le attività che si stanno ricominciando gradualmente ad erogare fanno riferimento a pazienti che hanno bisogno di prestazioni non ulteriormente procrastinabili, e questi pazienti vengono ricontattati direttamente dall’Azienda , e quindi non devono ritornare a prenotare;

, e quindi non devono ritornare a prenotare; Per le prestazioni attualmente erogate che richiedano una prenotazione, è sempre consigliato utilizzare il Cuptel o il Fascicolo Sanitario Elettronico, o ricontattare il relativo servizio sempre al telefono, senza recarvisi di persona;

Nei casi in cui sia indispensabile l’accesso di un utente allo sportello, è consigliabile prendere prima un appuntamento, in modo da scaglionare gli accessi ed evitare assembramenti.

A questo proposito si riportano di seguito i numeri di telefono o contatti dei Cup e di altri sportelli amministrativi.

Ambito ravennate

Ravenna – 0544286616 – 17 – 18- 19 – 20 – 26; sportellounico.ra@auslromagna.it

Marina di Ravenna – 0544485791; segreterialab.lu@auslromagna.it

Mezzano – 0544485670; segreterialab.lu@auslromagna.it

Piangipane – 0544485750; segreterialab.lu@auslromagna.it

Roncalceci – 0544485710; segreterialab.lu@auslromagna.it

Sant’Alberto – 0544485690; segreterialab.lu@auslromagna.it

San Pietro in Vincoli – 0544485771; segreterialab.lu@auslromagna.it

Cervia – 0544917615; ce.sportellounico.ra@auslromagna.it

Russi – 0544586420 – 22; patrizia.brancaleoni@auslromagna.it

Faenza Palazzina 13 – 0546601586 – 7 – 8 – 9; sportellounico.fa@auslromagna.it

Faenza Centro Nord/Filanda – 0546602155; debora.bosi@auslromagna.it , mariacristin.fiorani@auslromagna.it

Casola Valsenio – 0546972955; fabrizia.alvisi@auslromagna.it

Solarolo – 0546612315; antonella.emiliani@auslromagna.it

Riolo Terme – 0546972815; patrizia.brancaleoni@auslromagna.it

Brisighella – 0546992615; patrizia.brancaleoni@auslromagna.it

Castel Bolognese – 0546652715; patrizia.brancaleoni@auslromagna.it

Lugo – 0545213415; sportellounico.lu@auslromagna.it

Lugo – Segreteria Lab Analisi – 0545214387 – 93; segreterialab.lu@auslromagna.it

Alfonsine – 0544864715; marcella.marconi@auslromagna.it

Bagnacavallo – 0545283015; antonella.fabbri@auslromagna.it

Conselice – 0545923215; simonetta.bacchini@auslromagna.it

Cotignola – 054543515; cristina.biolcati@auslromagna.it

Massa Lombarda – 0545983315; loretta.calderoni@auslromagna.it

Fusignano – 054553615; andrea.magnani@auslromagna.it

Castiglione – 0544485731; segreterialab.lu@auslromagna.it

Bagnara – 0545905502; segreterialab.lu@auslromagna.it

Villanova – 0545927456; segreterialab.lu@auslromagna.it

Voltana – 054572885; segreterialab.lu@auslromagna.it