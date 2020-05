Ivano Marescotti: del teatro si potrà parlare dopo l’estate, ma ora posso almeno andare a morosa

Ivano Marescotti dal suo buen retiro forzato a Villanova di Bagnacavallo, nella campagna ravennate, parla della situazione del teatro e dei teatranti in questa chiacchierata telefonica ed è piuttosto pessimista: non vede molte vie d’uscita prima dell’autunno. Troppe incertezze per programmare ora qualsiasi cosa anche quest’estate. A settembre si vedrà, dice. Mentre, per quanto riguarda la gestione della crisi dell’emergenza Coronavirus lui non ha dubbi: siamo stati fortunati l’estate scorsa quando Salvini ha dato le dimissioni, perché così si è costituito il governo giallo-rosso – come lui, Marescotti, aveva sperato fin dal 2018 – che sta facendo bene con Conte alla guida, dice l’attore di Bagnacavallo.

L’INTERVISTA

Ivano Marescotti, il lockdown ti ha colto mentre stavi lavorando oppure eri in relax?

“Avevo finito la mia tournée e le serate proprio il 31 di gennaio. Poi a febbraio ero abbastanza libero e tutto il mio lavoro ricominciava da marzo in poi. Avevo in programma già tante serate, recital, letture, partecipazioni a marzo, aprile, maggio, giugno. Tutto annullato o rinviato a data da destinarsi. Da febbraio dunque non lavoro e sono a reddito zero. D’altra parte, si dà ormai per scontato che teatro e cinema saranno gli ultimi a riaprire.”

È così scontato?

“Chi può investire dei soldi, anche quest’estate, senza avere ancora la sicurezza di una data e avendo, invece, la certezza che per via del distanziamento verrà un terzo della gente che dovrebbe venire, mentre l’investimento base è sempre quello. Non si farà nulla. Anche perché poi, chi avrà voglia di uscire per andare a uno spettacolo con altre duecento persone, una attaccata all’altra. Non succederà. Saremo gli ultimi noi. Io poi essendo pensionato non ho nemmeno i 600 euro destinati alle partite iva. Niente. Ho la mia pensione.”

C’è chi è molto preoccupato sul destino del teatro.

“Ho visto la proposta di qualcuno, non ricordo chi, di mantenere aperti in ogni caso i teatri con ingressi particolari. Certo, il teatro si può aprire come contenitore culturale, ma non si può fare uno spettacolo. È come una partita di calcio: che cosa fai, una partita senza che i giocatori si tocchino? Come fai? Non puoi fare uno spettacolo con attori distanti uno dall’altro, che non agiscono in scena, e nemmeno puoi pensare di farlo senza pubblico. Il teatro non esiste se non c’è pubblico. Per fare teatro occorrono almeno quelle due condizioni indispensabili: l’attore che recita e lo spettatore. Senza uno dei due protagonisti non è più teatro, è un’altra cosa.”

Si parla di ingressi limitati nei teatri per mantenere il distanziamento sociale.

“Si può lavorare davanti a 30, 40 persone, certo. Ma chi se la sente di investire in spettacoli con così pochi spettatori? È un rischio troppo alto. Io non sono un produttore, ma non so se organizzerei un’estiva all’aperto, per esempio, con repliche dove le persone devono stare distanti l’una dall’altra, dove in uno spazio che ospita 300 spettatori ne puoi mettere a sedere 50-70 al massimo.”

Quindi sei scettico sul fatto che quest’estate si possa fare qualche spettacolo dal vivo, all’aperto?

“Non sono scettico. Sono certo che non si potrà fare. Io stesso avrei difficoltà a dire che sono disponibile fra un mese o due ad andare a fare uno spettacolo da qualche parte, in mezzo alla gente anche se distanziata. Ammesso sia possibile, perché non ci sono indicazioni di nessun tipo. Forse il produttore potrebbe dire, c’è il terzo della gente che veniva di solito, allora avrai un terzo del tuo cachet. Va bene. Ma poi, sempre con dei monologhi? Perché se fai teatro con scene di dialogo o d’azione non si può. In scena gli attori a volte si abbracciano, si baciano, lottano, litigano muso a muso, vengono alle mani.”

Se parliamo di monologhi e recital tu parti avvantaggiato.

“Certo, ho le mie letture. Basta che mi mettano davanti un microfono molto sterilizzato (ride, ndr). E il pubblico sta a tre, quattro metri di distanza. Ma non è questo il problema. Chi può organizzare cose di questo genere? Non lo so. Secondo me di teatro si può parlare solo da settembre in poi, sempre che con questa riapertura con la Fase 2 non si riaccenda il contagio, perché allora il rischio è che si richiuda tutto di nuovo e sono guai. Il rischio è forte.”

Quindi si può pensare a un’eventuale programmazione invernale, secondo te?

“Se a settembre è andato tutto liscio, allora si può provare a fare una programmazione invernale. Magari qualche cosa si può mettere in piedi.”

Anche il TAM, la tua scuola di teatro ovviamente è sospesa.

“Sì. È stata sospesa dopo un terzo degli incontri. Mancavano altri 7 weekend più lo spettacolo finale. Lo spettacolo si può anche evitare, ma durante le lezioni di teatro con 25 persone non è che posso fare solo dei monologhi e in sala far stare gli allievi uno a un metro dall’altro. Il teatro o si fa o non si fa.”

C’è chi ha proposto di aprire i teatri per fare scuola di teatro almeno.

“Intanto devono essere d’accordo anche gli allievi. E poi 20-30 allievi che fanno, se durante le sessioni devono stare a un metro di distanza? E quando agiscono in un dialogo in tre o quattro, come fanno? Un dialogo a distanza? E se è prevista una colluttazione? Fai conto di fare scuola su Carnage di Yasmina Reza, in cui gli attori si attaccano, si avviluppano, ci sono delle scene d’amore, ci si bacia, si balla. Sul palcoscenico si porta la vita, la vita di sempre, reale, anche se è dentro una cornice fantastica, ricreata. Insomma, non si possono fare solo monologhi.”

Questo blocco, la distanza e la frattura che si crea fra il mondo del teatro e il pubblico del teatro, ritieni possa essere un colpo mortale per molti?

“Dipenderà dalle varie realtà produttive. Ci sono tante piccole società che purtroppo non ce la faranno. Hanno debiti, non vengono pagate, a loro volta devono pagare affitti, maestranze, avrebbero bisogno di liquidità che non arriva. Molti chiudono o falliscono e non riaprono più. Ci sarà un rinnovo. Per carità. Abbiamo superato la guerra e dopo la guerra c’è stato il boom per venti, trent’anni. È ovvio che si ripartirà, perché la pandemia finirà prima o poi.”

Ma molti rimarranno sul terreno.

“È così. Pensiamo agli attori di cinema. Se non sbaglio, hanno diritto ai famosi 600 euro se hanno maturato almeno 30 giornate lavorative l’anno prima. Ma 30 giornate lavorative per la maggior parte degli attori sono un miraggio. 30 giornate lavorative significa che devi fare o un film da protagonista – ma i protagonisti sono due o tre per ogni film non di più – oppure devi essere chiamato per diversi film nell’arco di un anno. Prendiamo le mie partecipazioni ai primi due film di Checco Zalone, film di grande successo, che ancora adesso tutti mi fermano per strada. Bene, fra tutti e due i film ho fatto appena 12 giornate di lavoro. Questo vuol dire che dovrei fare 5 o 6 film all’anno per arrivare alle 30 giornate e avere il diritto di essere chiamato attore. Ma l’80 per cento degli attori di cinema non è in queste condizioni e quindi in questa crisi non prenderà nulla. Per gli attori di teatro può essere diverso se sei nel cast di uno spettacolo che va in tournée e fa molte rappresentazioni. Altrimenti anche per il teatro si presenta lo stesso problema. Penso in particolare ai giovani.”

Come hai trascorso questi 2 mesi?

“Sempre a casa, a Villanova di Bagnacavallo, non mi sono proprio mosso. Sono solo andato a fare la spesa qui in paese.”

In questi due mesi non ti si è visto molto, a differenza di altri tuoi colleghi che cono comparsi ora qui ora là nelle dirette video in streaming, sui social, sul web…

“Ho fatto qualche cosa per il 25 Aprile e per il Primo Maggio, ho messo qualche poesia per conto mio su Facebook. Ma, sì, non mi sono tanto fatto vedere. So che hanno rimandato in tv diversi film dove compaio anch’io. Me l’hanno detto.”

Come hai vissuto la tua clausura dal punto di vista umano e psicologico? Hai avuto paura?

“No. Ho trascorso la clausura a casa mia, fortunatamente avevo appena fino di cambiare casa e di traslocare nella mia villetta con giardino qui a Villanova di Bagnacavallo. Sono un privilegiato. Esco tutti i giorni in giardino a guardare le mie piante, i fiori. Per carità, non ho un momento libero. E durante i momenti liberi ho sistemato l’archivio: i cd, i film, gli articoli di giornale. E non ho ancora finito. Mi servono ancora un paio di mesi per sistemare tutto (ride, ndr). Restare a casa da questo punto di vista non è stato un problema. Il problema sono i rapporti personali.”

Che cosa ti è mancato?

“I rapporti fisici. Io ho bisogno che ci sia la gente da toccare, da smanacciare. Adesso con la Fase 2 si può andare a morosa. La mia fidanzata sta a Ravenna e quindi siamo più tranquilli dal punto di vista psicologico e affettivo.”

Rientra nella categoria dei congiunti, degli affetti stabili, quindi sei in regola.

“Sì, congiunti è una parola straordinaria (ride, ndr). Ma poi voglio vedere chi può dimostrare quando un affetto è stabile o non lo è. È un po’ comica la cosa.”

Ma la tua fidanzata è ufficiale, perché se fosse un’amante, invece, come faresti?

“È ufficiale. Siamo insieme da tre anni. È tutto regolare. Anche se a volte uno è più congiunto con l’amante che con la moglie (ride, ndr). Tre anni bastano per dire che l’affetto è stabile e che lei è un mio congiunto? Bastano sei mesi? O basta l’intenzione? Per dire, l’ho conosciuta 20 giorni fa e avrei intenzione di congiungermi con lei (ride, ndr). In realtà, al di là della burocrazia che fa sorridere, sono tutti consigli di auto-responsabilizzazione. Ci stanno dicendo di stare attenti, di agire con senso di responsabilità. E questa responsabilizzazione ci deve essere. Ovvio poi che su 100 persone ce ne sono 10, 20, 30 che hanno poca responsabilità o nulla. E allora devi intervenire. Bisogna anche dare l’esempio. Io per esempio non mi sono neanche azzardato a fare le passeggiate lungo il fiume dove non c’è un’anima, perché non si doveva fare. Se andavo, davo il cattivo esempio. È lo stesso adesso per chi vorrebbe andare sulle spiagge ma non si può.”

Responsabilizzare le persone non è semplice.

“Sì, o responsabilizzi le persone. Ti fidi di loro. Gli dai la possibilità di fare le cose, per esempio, la passeggiata. Confidando nella consapevolezza e nel senso di responsabilità individuale per cui se in passeggiata io ci trovo troppa gente e si fa l’assembramento allora non ci vado più o torno indietro. Perché io sono responsabile della mia e della salute altrui. Altrimenti si de-responsabilizza la gente e decide tutto un capo che ci dice cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. È un vecchio tema.”

A proposito della gestione di questa crisi sanitaria e non solo, che cosa pensi dell’azione del governo giallo-rosso? Come si è mosso Conte?

“Io appoggio Conte. E meno male che l’estate scorsa quello sciocco di Salvini si è dimesso al Papeete, pensando di ottenere i pieni poteri. Meno male, perché si è realizzato quell’accordo fra Cinque Stelle e Pd, che era quello che io volevo e auspicavo quando votai M5S nel 2018. Un accordo che non funziona male. Io non sono né Pd né M5S, come tu sai benissimo. Nel 2018, nel Pd c’era ancora quel disastro di Renzi e si dovrebbero vergognare quelli che hanno dato il Pd in mano a Renzi, che poi si è visto la deriva di destra che ha preso. Adesso abbiamo un altro Pd e c’é Conte, che non risponde né al Pd né ai Cinque Stelle oppure a tutti e due in qualche modo, e mi pare stia facendo bene in questa crisi enorme che stiamo attraversando. Si è dimostrato all’altezza dei compiti terribili di questi mesi. Io sono perché vada avanti lui fino alle elezioni del 2023. Non ci sono alternative serie.”