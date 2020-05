“Non va il wi fi”: gruppo ravennate realizza cover del brano di Eric Carmen e ironizza sulla quarantena

Annoiati dalla quarantena, il gruppo ravennate Fulvia and the mentos lavora a distanza, ogni artista da casa propria e realizza la versione rivista e corretta di “All by myself” di Eric Carmen, “Non va il wi fi” per ironizzare sulle lunghe giornate di isolamento in casa, che potrebbero essere indubbiamente più noiose se non funzionasse nemmeno la connessione a internet.

“L’ idea – raccontano – è nata circa un mese fa, quando durante una videochiamata online, ci siamo chiesti cosa potessimo fare per pensare meno alla quarantena. Una volta scritto il testo, registrato il brano e deciso come girare il video abbiamo deciso di pubblicarlo sulla nostra pagina ufficiale di Facebook. “Non va il Wi-Fi” è la nostra risposta alla quarantena e alle problematiche che pensiamo possano aver vissuto un po’ tutti in questo periodo delicato”.