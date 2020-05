Una poesia al giorno, “Non lasciare” di Walt Whitman

Oggi Rianimazione letteraria ci porta negli Stati Uniti attraverso le parole di Walt Whitman “padre della poesia americana, il padre del verso libero, colui che credeva che ognuno di noi avesse un suo verso specifico da proporre al mondo. Ricordandoci sempre che, mai come ora è bene ricordare le sue parole riprese anche dal film L’attimo fuggente: ‘Che tu sei qui – che esiste la vita e l’individuo, che il potente spettacolo continua, e tu puoi contribuirvi con un tuo verso’. Mai come oggi, possiamo contribuire con un verso garbato e rispettoso delle regole per tornare tutti a godere della libertà” commentano Livia Santini e gli amici di Rianimazione letteraria.

Do not let/Non lasciare

Non lasciare che finisca il giorno senza essere cresciuto un po’,

senza essere stato felice, senza aver incrementato i tuoi sogni.

Non lasciarti vincere dallo sconforto.

Non permettere che nessuno ti tolga il diritto di esprimerti,

che è quasi un dovere.

Non abbandonare l’dea di poter fare della tua vita qualcosa di straordinario.

Non smettere di credere che le parole e le poesie possono cambiare il mondo.

Succeda quel che succeda, la nostra essenza è intatta.

Siamo esseri pieni di passione.

La vita è deserto ed oasi:

ci abbatte, ci ferisce,

ci trasforma,

ci costringe ad essere protagonisti

della nostra propria storia.

Anche se il vento ci soffia contro,

la poderosa opera non s’arresta:

tu puoi apportare la tua strofa.

Non smettere mai di sognare,

perché in quei sogni sta la libertà.

Non cadere nel peggiore degli errori:

il silenzio.

La maggior parte delle persone vive in un silenzio spaventoso.

Tu non rassegnarti.

Fuggi.

“Riecheggiano le mie barbariche urla sopra i tetti del mondo”,

dice il poeta.

Ama la bellezza delle cose semplici.

Si può fare della bella poesia sulle piccole cose,

ma non possiamo andare contro noi stessi.

Questo trasforma la vita in un inferno.

Godi del panico che ti provoca avere la vita davanti.

Vivila intensamente,

senza mediocrità.

Pensa che in te sta il futuro

e affronta il compito con orgoglio e senza paura.

Impara da chi possa insegnarti.

Le esperienze di chi ci ha preceduto,

dei nostri “poeti morti”,

ci aiutano a camminare per la vita

La società di oggi siamo noi, però,

i “poeti vivi.”

Non permettere che la tua vita ti passi accanto

senza che tu la viva.

Walt Whitman