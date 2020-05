In partenza MEI SuperStage, aperto a tutti gli artisti dei Comuni dell’Unione Romagna Faentina  

Si è conclusa la prima parte di dirette live streaming degli artisti emiliano-romagnoli su Lepida TV all’interno del palinsesto I LIVE MEI, a cura del MEI di Faenza. Sono state ben 45 gli artisti e le band della Regione Emilia-Romagna che si sono esibiti in diretta streaming insieme a 100 videoclip diffusi subito dopo e ad altre ore di artisti del territorio che hanno fornito i loro materiali live per il 25 aprile e il 1° maggio a rappresentare attraverso la piattaforma di scouting del MEI una realtà di artisti, band e musicisti della Regione Emilia Romagna unica e di grandissimo rilievo.

Per questo ora parte, con il sostegno della Legge sulla Musica sempre con Il MEI-Meeting delle Etichette Indipendenti, che festeggerà nel 2020 i suoi 25 anni dal 2 al 4 ottobre a Faenza e nelle Città Limitrofe e sulla Piattaforma on line, il contest MEI SuperStage, che permette di suonare sul palco del Meeting di Faenza.

Infatti, da lunedì 4 maggio si potranno iscrivere tutti gli artisti e le band residenti nei Comuni dell’Unione Romagna Faentina che sono oltre Faenza, Riolo Terme, Brisighella, Solarolo, Castel Bolognese e Casola Valsenio, oltre a tutte quelle della Regione Emilia Romagna per un premio speciale mentre il bando nazionale partirà il 21 giugno per la prossima Festa della Musica. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli artisti e band che non abbiano ancora compiuto 30 anni (come singoli e come media come band) e tale contest si inserisce all’interno del sostegno della Legge sulla Musica della Regione Emilia – Romagna. Il Mei Superstage è il contest organizzato da Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, in collaborazione con AudioCoop, coordinamento etichette discografiche indipendenti, AIA, l’associazione artisti indipendenti, e la Rete dei Festival, ilo network nazionale dei contest, ed e’ rivolto a tutti gli artisti e band emergenti che vorranno mettersi in gioco, per suonare al Mei e vincere gli importanti premi in palio e residenti nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina.

Sarà attivata una partnership con Lepida per la promozione del contest su scala regionale e via social.

COME PARTECIPARE

Iscriviti o iscrivi la tua band dal 2 maggio ed entro il 30 luglio scrivendo a mei@materialimusicali.it

1.Compila il tuo profilo da musicista caricando le tracce che più ti rappresentano e quindi mettendo nome e cognome, tutti i componenti della band, indirizzo e recapito postale, mail e telefonico completo oltre a quanto altro ritenuto utile

2.Un curriculum artistico dell’artista e/o della band e foto e eventuali link video e altro

3. Il brano inedito e originale in formato mp3 wetransfer che si intende candidare al concorso.

La direzione artistica del MEI25 2020 farà una prima scrematura per selezionare un massimo i finalisti. I finalisti si esibiranno durante il MEI 25 2020 a Faenza dal 2 al 4 ottobre e saranno giudicati da una giuria di esperti che decreterà il vincitore Il vincitore riceverà la stampa di 300 CD e minitour dal vivo in Italia e altri premi.