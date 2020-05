Russi. Libreria LibriMi riapre sposando progetto CAA: linguaggio simbolico per agevolare comprensione di tutti

La libreria LibriMi sita a Russi comunica di aver aderito al progetto russiano Fare Leggere Tutti “una Città in CAA”. La titolare Miranda Blosi afferma tramite post Facebook che questo progetto è molto importante, specificando le motivazioni: “La CAA è un modo di comunicare attraverso i simboli che permette a tutti di leggere: ai bambini che ancora non sanno fare, agli stranieri e a tutte quelle persone con handicap che non riescono a leggere le lettere. Ho chiesto all’associazione che segue il progetto per Russi (Fare Leggere Tutti) di tradurmi le regole di LibriMi. Ve le mostro con emozione così iniziate a conoscere un nuovo modo di comunicare”.

Di seguito le regole tradotte in CAA per LibriMi: