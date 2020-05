Schiuma sospetta nel Fosso Vecchio. Coldiretti Ravenna chiede più controlli

“Gli agricoltori già in lotta con la siccità non possono anche farsi carico del controllo permanente sulla salubrità delle acque”. Così Coldiretti Ravenna che ieri ha inviato una segnalazione ad Arpae relativa alla presenza di una sospetta schiuma bianca lungo il tratto basso romagnolo del Fosso Vecchio.

“Alcuni associati ci hanno segnalato il fenomeno – commenta il Direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini – fenomeno purtroppo non nuovo lungo questo canale che transita anche nei pressi di insediamenti industriali”. La comparsa della schiuma in concomitanza della ripartenza delle attività industriali dopo il lungo fermo legato alla pandemia Covid-19 deve fare riflettere, dice Coldiretti.

“Gli agricoltori – prosegue il Direttore Zampini – sono da sempre le prime sentinelle della qualità delle acque, nonché i tutori dell’equilibrio ambientale, ma non possono e non devono sostituirsi alle istituzioni preposte, come la stessa Arpae, sempre puntuale e precisa nel chiedere il rispetto dei mille cavilli burocratici che frequentemente frenano l’attività agricola, ma spesso latitante nell’azione di controllo della salubrità delle acque a lei deputata”.

“Per evitare che fenomeni esterni all’agricoltura mettano a repentaglio le già scarse risorse idriche e quindi la crescita delle colture e i raccolti, con un rischio per le forniture alimentari in un momento di riduzione degli scambi commerciali per effetto dell’emergenza coronavirus” Coldiretti chiede di incentivare “l’attività di controllo e monitoraggio della rete di canali, scoli e fossati che, soprattutto in questa fase colturale, è a dir poco fondamentale al fine di assicurare una risposta adeguata ai bisogni irrigui ambientali e dell’agricoltura”.