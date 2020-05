“Romagna dall’alto”: Giacobazzi racconta la bellezza delle nostre città nella stagione del silenzio, per tornare a vivere

In questo emozionante video di 90 secondi con la voce di Giuseppe Giacobazzi, Italdron ha voluto raccontare la “Romagna dall’alto” in tempo di “coronavirus”. Nel corso delle scorse settimane, in piena fase 1 del Covid-19, i droni di Italdron di Ravenna hanno documentato come apparivano alcune città romagnole “svuotate del loro popolo” che, nel rispetto delle regole, ha atteso e continua, con modalità diverse, ad attendere il superamento di questa difficile fase storica che tutti stiamo attraversando. “Fissiamo questi momenti. Facciamone tesoro. Sono già storia. Guardiamo avanti. Torneremo ad essere la Romagna ospitale e della dolce vita, come sempre. Riprenderemo a muoverci e a vivere le nostre città, a lavorare, a divertirci, a fare l’amore, ridere, perché siamo Romagnoli” recita il testo, che è anche un messaggio di speranza.

Il video è la sintesi delle riprese dall’alto, effettuate da Italdron nei comuni di Ravenna, Cesenatico, Santarcangelo di Romagna, Cattolica – Valconca, Cesena, Faenza, Brisighella e Rimini. La struggente bellezza dei luoghi, evidenziata da un clima surreale, è raccontata, nel video, dalla voce narrante di Giuseppe Giacobazzi.

Al progetto ha collaborato anche Ravennanotizie.it, in particolare nella realizzazione delle riprese di Ravenna, Cesena e Faenza.

IL TESTO RECITATO DA GIUSEPPE GIACOBAZZI

Gli orologi delle nostre torri segnano lo scorrere del tempo.

Lo so già a cosa stai pensando: da quando è incominciata la quarantena nelle nostre città il tempo sembra essersi improvvisamente fermato.

Sotto di noi spazi silenziosi e deserti.

E sempre questo silenzio, che ci fa improvvisamente accorgere del rumore delle foglie e dello scorrere dell’acqua delle fontane.

Guardala dall’alto la nostra Romagna: che bellezza!

Le strade. Le piazze. Le spiagge. I musei. Le chiese.

Bella da far stringere il cuore. Bella da fare invidia.

Siamo abituati alla vita che pulsa, a persone sempre in movimento, a città che non si fermano mai.

Fissiamo questi momenti. Facciamone tesoro. Sono già storia.

Guardiamo avanti. Torneremo ad essere la Romagna ospitale e della dolce vita, come sempre.

Riprenderemo a muoverci e a vivere le nostre città, a lavorare, a divertirci, a fare l’amore, ridere, perché siamo Romagnoli.

Apprezzeremo ancora di più le cose belle che abbiamo.

Ma cosa dico belle: bellissime!