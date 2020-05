Una poesia al giorno, con le parole di Peppino Impastato: “Se si insegnasse la bellezza alla gente…”

Rianimazione Letteraria per oggi ha scelto le parole di Peppino Impastato, assassinato il 9 maggio 1978 e le cui parole appaiono ancora oggi una testimonianza attualissima del valore della bellezza e della libertà.

Nel mentre ricordiamo anche le parole di Antoine de Saint-Exupery: “La meraviglia di una casa non sta nel fatto che vi ripara e vi riscalda, né nel fatto che ne possediate i muri. Ma bensì nel fatto che essa ha lentamente deposto dentro di noi provviste di dolcezza.”

Con la dolcezza e la bellezza potremo costruire le nostre case, reali e simboliche.

PEPPINO IMPASTATO

«Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore».