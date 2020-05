A Bagnacavallo si torna in biblioteca con la mascherina per prestiti e riconsegne. Chiuse sale studio e consultazione

La Biblioteca comunale di Bagnacavallo “G. Taroni” riaprirà al pubblico lunedì 11 maggio. Per ora saranno disponibili i servizi di rientro e prestito dei libri, mentre non saranno ancora possibili le consultazioni in sede, quelle di riviste e giornali, l’uso delle sale studio e le postazioni internet. Rimangono inoltre escluse le consultazioni in Archivio storico comunale e nel Fondo antico.

Questo l’orario che sarà in vigore da lunedì 11 a sabato 16 maggio:

lunedì, mercoledì, venerdì 8-13

martedì e giovedì 14-18

sabato 8-12

Sarà consentito l’accesso ai soli utenti dotati di mascherina. Gli orari e le modalità di accesso per le settimane successive verranno tempestivamente comunicati non appena disponibili.

La Biblioteca Taroni è in via Vittorio Veneto 1.

Per informazioni:

0545 280912

taroni@sbn.provincia.ra.it

Facebook: Biblioteca Bagnacavallo