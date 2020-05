Un abbraccio che vale più di mille parole: Silvia Romano libera nel disegno dell’artista ravennate Gianluca Costantini

La cooperante italiana Silvia Romano, rapita in Kenya 18 mesi fa è tornata in Italia, dove ha potuto finalmente riabbracciare i suoi cari. La giovane, che oggi ha 25 anni, al momento del rapimento avvenuto il 19 novembre 2018, si trovava nel villaggio di Chakama, nel sud del Kenya, per conto di una onlus italiana.

Il disegnatore ravennate Gianluca Costantini, impegnato con la sua arte a sostegno dei diritti civili, ha dedicato a Silvia numerosi ritratti, e con quello che vi proponiamo in apertura dell’articolo saluta il ritorno della giovane in Italia, l’abbraccio con la madre all’aeroporto di Ciampino e la sua liberazione dopo i lunghi mesi di prigionia.

Amnesty International, che si è sempre spesa in prima linea per il rilascio di Silvia Romano, ha commentato:

“Silvia Romano dopo un anno e mezzo di prigionia, è tornata libera il 9 maggio.

Una bellissima notizia per i suoi genitori e per le persone a lei care.

In questi mesi, insieme ad altre organizzazioni, ci siamo mobilitati tenere accesi i riflettori sul rapimento e sulla sparizione di Silvia Romano e per stringerci intorno alla sua famiglia.

Insieme a tutta la nostra comunità vogliamo inondare Silvia e la sua famiglia dei nostri abbracci e della nostra felicità per il suo ritorno.

Bentornata Silvia!”.