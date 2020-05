I ragazzi di UPpunto intervistano il dottor Bassi (Primario Malattie infettive Ravenna): “Il coronavirus, se lo conosci, lo eviti”

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora.

LA REDAZIONE

“L’IMPORTANZA DI UNA CAREZZA AI MALATI”: INTERVISTA AL DOTTOR PAOLO BASSI

Abbiamo deciso di iniziare a scrivere articoli per il desiderio di essere utili al mondo e perciò abbiamo scelto di intervistare il dott. Paolo Bassi, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna. Chi, se non lui, è un esempio concreto e lampante di come si può essere utili al mondo?

Molti considerano il lavoro del medico una vocazione. Lei per quale motivo lo ha scelto?

“Quando sono nato dovevo fare il medico perché mio padre era medico. È come essermici ritrovato a fare il medico. Poi, studiando, mi sono chiesto se fosse veramente la mia vocazione e, dopo, una volta diventato medico, mi sono accorto che era proprio così. Ho fatto il giro alla rovescia.”

In questa situazione di ansia e di dolore in cui ci troviamo, ogni tanto si sentono storie di bellezza e speranza. Lei ha riconosciuto un’umanità diversa tra lei e i suoi colleghi?

“Assolutamente sì. Perché in qualche modo siamo stati tutti messi a nudo. Abbiamo anche noi scoperto la bellezza e soprattutto l’importanza di una carezza, di un rapporto umano con i nostri ammalati, ci siamo proprio resi conto che era importante per loro anche un contatto fisico. Perché la malattia è sempre una prova, è sempre un momento di paura. Il fatto che degli operatori sanitari, oltre a darti l’antibiotico o il farmaco antivirale, ti diano una carezza, siano preoccupati per la tua paura… questo è importante. L’ha fatto riscoprire a noi operatori, che tante volte corriamo il rischio di trascurarlo.”

Come mai in altre nazioni, come la Germania, la percentuale di decessi da Covid-19 è così inferiore rispetto a quella italiana?

“Nei confronti di certe situazioni prima di tutto ho qualche dubbio, nel senso che secondo me non tutti la stanno raccontando giusta. Inoltre, sicuramente l’Italia ha avuto una serie di eventi sfortunati. A me sembra abbastanza cinica e triste la strategia di alcuni Paesi, soprattutto del Nord Europa e degli Stati Uniti. Infatti, è stato dato per scontato il fatto che questo virus avrebbe ucciso molte persone, soprattutto gli anziani. Ricordiamoci che c’è molta confusione tuttora quando si parla di mortalità da coronavirus. La mortalità da coronavirus reale è intorno all’1-1,5%, ma cresce al 10% in quelle persone che sono pazienti oncologici, che hanno diabete, che sono obese, che sono ipertese. È, quindi, in qualche modo, un certo tipo di strategia nel dire ok, va bene, accettiamo che muoiano. È in corso questo dibattito, anche piuttosto pesante, in cui ci sono Paesi con certe culture che dicono: vale la pena spendere tutti questi soldi per salvare la vita alle persone? La domanda è: il primato è dell’economia o della persona? Questa, secondo me, è una domanda abbastanza drammatica.”

Per quanto riguarda la fase due, molti temono che porterà un secondo picco di malati. Come avrebbe gestito lei la situazione?

“Di virus in giro ce n’è ancora molto, però non fa più paura, perché abbiamo iniziato a capire come affrontarlo e perché gli italiani si sono resi conto che mascherina, distanziamento e frequenti sanificazioni delle mani sono le armi principali per evitare il diffondersi di questo virus. È chiaro che il problema si pone soprattutto nelle regioni con più alta concentrazione di virus. In Romagna questo è vero per Rimini, mentre, secondo me, non lo è più per Ravenna, Forlì e Cesena. Ravenna è stata anche fortunata, ma ha avuto la possibilità di gestire le cose sempre, non in emergenza. Ha avuto una grande capacità di riuscire a contenere la diffusione sul territorio, anche grazie all’igiene pubblica. Sull’ospedale, bisogna dire che questo virus ha dato luogo ad una solidarietà fra tutti i direttori delle varie specialità, che ha sempre permesso un lavoro di qualità, ovvero ha sempre determinato la possibilità di organizzarsi bene. Ci sono luoghi in cui sono relativamente tranquillo, ci sono altre zone in cui sarebbe necessario adottare strumenti di rilevazione agile, che consentano di arrivare a capire quanto il Covid stia girando. Se gira più virus che anticorpi, essere pronti a richiudere, se girano più anticorpi che virus, a respirare un po’ di più. Si chiama risposta ad ammonitoraggio veloce, è uno schema che si vuole applicare sempre di più a livello nazionale, ma che anche a livello locale ha il suo significato.”

Nel corso della sua carriera, si è mai trovato in situazioni in cui lei o i suoi colleghi avete preferito non prendere in carico un caso molto delicato, frenati dalla paura o dall’insicurezza?

“Mai. Mai. Una certa verosimiglianza c’è stata quando, all’inizio della mia carriera, ci siamo impattati con l’AIDS. Anche l’AIDS all’inizio era una cosa nuova. Anche se si trasmette attraverso il sangue, attraverso scambi di siringhe tra tossicodipendenti e attraverso il sesso, può essere contenuto anche nelle urine e nella saliva, e quindi questo aveva determinato, soprattutto nelle fasi iniziali in cui il virus non era ben conosciuto, paranoie varie. Questo non ci ha mai fatto deflettere da ciò che dovevamo fare. Un po’ perché siamo infettivologi e questo è il nostro lavoro, un po’ perché conoscendo l’infezione e i metodi di trasmissione sappiamo proteggerci, forse meglio di altri, e un po’ perché, in ogni caso, non c’è infezione che ti possa impedire di affrontarla. Sono stato due mesi in mezzo al coronavirus con mascherina chirurgica, senza guanti poiché non dovevo operare, igienizzandomi ogni 20-30 minuti. Ogni volta che toccavo una superficie mi pulivo, tenevo le mani lontane da occhi, naso e bocca. Dopo due mesi in Pronto Soccorso sono ancora qua, dopo quattro tamponi negativi. Il coronavirus, se lo conosci, lo eviti. Quando conosci la trasmissione non c’è motivo, di fronte a qualsiasi infezione, di tirarsi indietro.”

Sieroterapia: esiste da moltissimi anni, quindi perché non è stata messa in pratica prima per curare i malati di Covid-19?

“La sieroterapia è una terapia molto interessante, però richiede un lavoro, richiede il fatto che tu prenda dei convalescenti, cioè persone che hanno già avuto l’infezione, gli prenda il siero, lo purifichi e lo inietti in persone ammalate. Questa è una procedura che era già partita in Cina e ha preso piede già a Pavia e a Milano. Stanno cominciando anche da noi. Però questo è un lavoro scientifico, bisogna prendere il plasma, stare attenti che in esso non ci siano altre infezioni e infine purificarlo. La terapia con plasma per immune sembra attiva nelle fasi iniziali, nelle fasi finali, la terapia con plasma per immune è assolutamente inutile, perché il problema non è il virus, nelle fasi più gravi, ma sono le conseguenze del virus. Perché è lì che in questa seconda fase bisogna intervenire, quindi plasma per immune funziona, è interessante, ma soprattutto nelle prime fasi, in cui per fortuna abbiamo anche dei farmaci che funzionano”.

Perciò perché non era stata messa in atto prima: non era stata presa in considerazione, o perché ci stavano già lavorando, ma c’è voluto del tempo per applicarla?

“Perché per applicare la terapia col siero iperimmune devi avere persone che siano già guarite dall’infezione e organizzare una raccolta del siero in coloro che sono sicuramente guariti non è una cosa tanto facile. Si può fare e i trasfusionisti di Ravenna, Forlì, Rimini e Cesena si stanno attivando per farlo, ma richiede tempo”.

Nella quotidianità dopo il Covid torneremo presto ad abbracciare gli amici?

“Io lo spero vivamente. Nessuno lo sa con sicurezza, dipenderà molto anche da come va questa fase 2. Spero non si verifichino dei grossi focolai nuovi, almeno nelle nostre zone. Nella nostra provincia di Ravenna questo non dovrebbe accadere”.

Secondo lei, vedendo anche l’andamento della fase 2, e il comportamento delle persone, quando potremmo ritornare a una situazione normale?

“Ieri sono uscito con mia moglie e ho visto che dietro casa mia, dove di solito non passa nessuno, c’erano molte persone, tutte con una mascherina. Quindi, gente attenta per adesso, anche perché il contagio, inteso come alta probabilità di trasmissione, avviene ad un contatto inferiore al metro per più di quindici minuti. La trasmissione avviene attraverso “Droplet”, cioè ci vogliono delle gocciole di saliva, non è disperso nell’aria. È quindi inutile tenere tutte le finestre aperte, ma è importante non darsi consegne col collega a 10 cm di distanza. Negli ospedali basta che il medico e il paziente indossino la mascherina chirurgica. In tal modo non si trasmette assolutamente nulla. Altrimenti io stesso sarei già stato contagiato. Perché c’è stata tanta trasmissione anche all’interno dell’ospedale? Perché dopo 15 ore che sei in una tuta di plexiglass, ti cavi la mascherina, vai in guardiola e prendi il caffè assieme al collega.”

Pensa che con l’arrivo dell’estate, e quindi del caldo, ci sarà un miglioramento?

“No, poiché in certe zone nel Guangdong, quando si è iniziato a diffondere il virus c’erano 35°C. Non è una questione di temperatura, ma di diffusione e concentrazione. Speriamo che comunque ci sia un miglioramento dovuto all’attenzione della gente, in quanto sa come proteggersi”.

Cosa le ha permesso, anche davanti ai suoi pazienti, di continuare e non farsi vincere dal fatto che non si sapeva cosa sarebbe successo?

“Personalmente penso che tutto quello che è apparentemente negativo si può trasformare in un’esperienza utile. Quello che dico sempre ai miei medici è: “Provate a stare un po’ dall’altra parte”. Io ho avuto un intervento chirurgico importante, e stando dall’altra parte per un po’, mi sono accorto che aspettavo la visita del medico con ansia. Quando un medico fa il “giro visita” e si interfaccia con numerosi pazienti il rischio è quello di vederlo come un numero o una cartella e non più come un volto. Quando, invece, sei dall’altra parte e aspetti quei 5 minuti che il medico dedica a te, ti rendi conto di quanto è importante che il medico ti guardi come una persona. Questo insegnamento me lo sono portato dietro e lo sto comunicando ai miei giovani. Da qui nasce la tenerezza, non da un assistenzialismo. L’esperienza della malattia è un’esperienza fisica, ma è anche di grande prova umana e quindi noi siamo come il segno di una misteriosa bontà che ti può aiutare a superare i momenti più bui.”

Come si rapportava alla sua famiglia?

“Nei confronti della famiglia, ci sono quelli che si sono messi in quarantena volontaria, non avendo più stretti contatti con essi. Io non l’ho mai fatto, evitando comunque contatti stretti. Mi sono sempre sentito abbastanza tranquillo davanti alle modalità di trasmissione”.

Durante i mesi più intensi del Covid, quando tornava a casa per riposarsi, a cosa pensava prima di addormentarsi?

“Sinceramente pensavo: ‘Signore dammi la forza’. Dammi la forza. Perché era veramente dura, ed era evidente che io da solo non ce l’avrei potuta fare. Anche perché avevo metà dei medici fuori e io dovevo fare consulenza dalla mattina alla sera e, come direttore, dovevo fare anche tutti gli incontri di questa unità di crisi. Pensavo questo. Dammi la forza. E qualcuno me l’ha data. Facendo esperienza, non si sa come, qualcuno la forza te la dà. A partire da mia moglie che mi faceva da mangiare la sera.”