Lotta alla zanzara tigre: prosegue la campagna di prevenzione a Bagnacavallo

Dal Comune di Bagnacavallo avvertono che continua la campagna contro la diffusione della zanzara tigre: dopo una prima distribuzione del prodotto larvicida, avvenuta a cura dei volontari di Protezione Civile al domicilio dei cittadini che avevano effettuato la prenotazione, a seguito delle nuove disposizioni della cosiddetta fase 2 dell’emergenza Coronavirus sarà possibile allestire nei prossimi giorni banchetti di distribuzione nelle frazioni e nel capoluogo.

«La campagna di sensibilizzazione per la lotta alla zanzara tigre è molto importante dal punto di vista sanitario e richiede la partecipazione attiva dei cittadini – spiega l’assessore all’Ambiente Caterina Corzani –. Per questo abbiamo cercato soluzioni alternative per consentire la distribuzione gratuita del prodotto larvicida. Nei prossimi giorni i volontari della Protezione Civile, che ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale, si recheranno nelle frazioni e nel capoluogo per effettuare la distribuzione. Chiediamo ai cittadini di recarsi ai banchetti rispettando le norme di distanziamento sociale e indossando le mascherine.»

I banchetti per la distribuzione del prodotto larvicida saranno allestiti negli spazi antistanti i centri civici delle frazioni e in piazza della Libertà a Bagnacavallo secondo il seguente calendario:

– Mercoledì 13 maggio: Traversara (centro civico) 8.30-10; Boncellino (sala parrocchiale) 10.30-12;

– Giovedì 14 maggio: Rossetta (centro civico) 8.30-10; Masiera (centro civico) 10.30-12; Villa Prati (piazza don Succi) 8.30-10; Glorie centro civico 10.30-12;

– Venerdì 15 maggio: Villanova (delegazione) 10-12;

– Sabato 16 maggio: Bagnacavallo (piazza della Libertà) 9-12

Dall’amministrazione comunale ricordano che il prodotto distribuito lo scorso anno è ancora efficace e molte farmacie mettono a disposizione il prodotto a un prezzo agevolato. Dal primo maggio sono inoltre in vigore le ordinanze per il contrasto alla diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex pipiens).

Maggiori informazioni sulla lotta alla zanzara tigre a questo link:

http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/News/In-Bassa-Romagna-riparte-la-lotta-alla-zanzara