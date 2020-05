Ravenna, l’attività di Mistral durante l’emergenza Covid: un gran lavoro a fianco delle istituzioni e per i più fragili

Nell’emergenza sanitaria e sociale generata dal Covid-19 che ha recentemente colpito tutti, più pesantemente alcune regioni rispetto ad altre nelle quali la pandemia ha avuto minore impatto, il ruolo della Protezione Civile è di fondamentale importanza, poiché articolandosi in vari ambiti, riesce ad essere un validissimo supporto anche per i soggetti più fragili della nostra comunità. Questa emergenza, così diversa dalle tante vissute in passato, ha visto a Ravenna i Volontari dell’Associazione Protezione Civile R. C. Mistral in prima linea, quotidianamente impegnati su più fronti per essere dalla parte di chi ha più bisogno.

“Sono Flavia, eccomi qui, finalmente riesco a ricavarmi dieci minuti per rispondere un po’ alle sue domande, riguardo a ciò che stiamo facendo in questa emergenza Covid. Allora – dice – la situazione Volontari Protezione Civile Mistral di Ravenna è attiva fin dai primi giorni di questa emergenza, ma come organizzazione siamo presenti da oltre ventisei anni sul territorio. Siamo una sola stazione, la più antica del territorio e abbiamo oltre centodieci volontari molto bravi, disponibili, sempre molto presenti e professionali. Per quel che riguarda l’emergenza, sin dai primi giorni abbiamo ricevuto centinaia di telefonate, proprio a questo numero dove mi ha contattato anche lei, rispondendo a tutti i dubbi, i quesiti dei cittadini, anche su tutti i nostri canali social, poiché riteniamo che per fornire una corretta informazione, oggi come e più di prima, questa debba necessariamente essere veicolata da siti affidabili, come i nostri, tutti certificati, pagine sicure, filtrate con molta attenzione. Il gruppo di volontari che segue tutto il lavoro sociale, compresi il presidente e vice presidente che lo sovrintendono, sono molto attenti alla valutazione delle condivisioni”.

“Dunque – ripete Flavia – inizialmente abbiamo cercato di dar riscontro a tutti i dubbi dei cittadini e le garantisco che erano veramente molti, soprattutto i primi tempi. Abbiamo trascorso anche molto tempo, io personalmente ma anche altri miei colleghi, al telefono, per dare rassicurazioni soprattutto alle persone in difficoltà, che avevano ed hanno tuttora bisogno. Si tratta anche di un supporto morale, di condivisione del loro disagio e delle loro paure, ascoltando anziani e famiglie in situazioni di fragilità che avevano bisogno anche semplicemente di conforto”.

“Questo come primo step – continua – le garantisco che è stato un lavoro molto convulso ma al medesimo tempo importante. Il telefono suonava a qualsiasi ora del giorno e della notte. È stato decisamente molto impegnativo, un servizio che ha richiesto molto sacrificio da parte nostra, non tanto sotto il prof­ilo fisico, quanto piuttosto dal punto di vista morale. Rispondere al telefono anche all’una, alle due, alle tre di notte, ha richiesto un notevole sforzo, considerando peraltro che noi siamo tutti volontari, quindi abbiamo tutti un’attività lavorativa alle spalle che, se è vero che in questo periodo molti di noi stanno lavorando in smart working o comunque con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali, abbiamo continuato ugualmente, compreso il nostro Presidente, a prestare servizio, mediante predisposizione di turni, con la passione e la dedizione di sempre”.

“A ciò si è successivamente aggiunto – prosegue Flavia – un servizio ormai attivo da oltre vent’anni, portato avanti insieme a Coop Adriatica tre punto zero, la quale in collaborazione con i servizi sociali ha rinnovato la sua disponibilità per effettuare la consegna delle spesa a persone con particolari fragilità. I servizi sociali ci inviavano le liste della spesa di chi aveva difficoltà a farla da sé, è ancora così, e noi provvedevamo a portarla loro a domicilio. Ad oggi siamo attorno alle cinquecento spese consegnate. Fare la spesa per gli altri può sembrare semplice ma le garantisco che non è così. Tutti hanno delle particolarità, c’è chi vuol spendere poco, c’è chi è allergico a determinati alimenti, c’è chi vuole esclusivamente particolari prodotti. Anche questa attività richiede dunque molta attenzione. A questo si è aggiunto in seguito anche il servizio di distribuzione delle mascherine. In un primo tempo ci è stata consegnata la prima trance di mascherine, quelle gratuite, messe a disposizione della Regione, che andavano suddivise in sacchettini da cinque su richiesta del nostro Comune, che ha provveduto preventivamente a sanificare il nostro centro operativo, affinché la procedura di insacchettamento fosse fatta nel massimo rispetto delle regole d’ingaggio. Mi duole dirlo – afferma con rammarico Flavia – ma purtroppo ho visto invece sui social che tante altre realtà non hanno fatto lo stesso. Mi scusi per questa sottolineatura, per carità, ciascuno ha cercato di fare del proprio meglio, ma noi abbiamo rispettato rigidamente le regole, quali sanificazione dei nostri locali effettuata prontamente dal Comune.”

“Abbiamo proceduto all’insaccatura di settantamila mascherine in due giorni, con turni dal ritmo impressionante da parte dei volontari che si sono dimostrati veramente meravigliosi e disponibilissimi. Per quanto riguarda l’insacchettamento, il nostro Comune ed i servizi sociali, ci hanno fornito l’elenco di chi doveva ricevere le mascherine ed abbiamo iniziato con la consegna alle farmacie e ad alcune fasce fragili che ci sono state segnalate. Tutto questo nel giro di pochissimo tempo. – prosegue il racconto Flavia – Abbiamo svolto anche il servizio richiestoci dal Comune per l’apertura dei mercati, per effettuare la quale è stato necessario contingentare gli ingressi per far sì che non ci fossero assembramenti. I volontari Mistral sono stati impegnati, e lo sono tuttora, anche su questo fronte”.

Mistral è inoltre operativa nella consegna dei tablet da parte delle scuole per dare ai ragazzi che non potevano permettersi di averne uno, l’opportunità di poter studiare da remoto.

“Dopo averli quindi ritirati, li abbiamo consegnati ai bimbi ed ai ragazzi che ne avevano fatto richiesta. Potrei andare avanti ancora a lungo ad enumerare le molteplici attività che ci hanno visti in prima linea. – afferma Flavia – Ad esempio, il giorno di Pasqua e lunedì di Pasquetta, siamo andati in corsia a fare delle consegne da parte di alcune famiglie che avevano dei parenti ricoverati in ospedale, ci siamo fatti intermediari, andando dai familiari dei pazienti per ritirare i borsoni con i loro effetti personali e li abbiamo fatti avere ai reparti dove erano ricoverate le persone. Per non tralasciare poi le altre consegne di carattere straordinario, tipo saturimetro per persone a casa in difficoltà e quindi tutte quelle consegne che eseguiamo ciclicamente su esplicita richiesta del Comune e dei servizi sociali, che spesso vengono fatte nel giro di pochissimo tempo. Quindi praticamente, riceviamo la telefonata e andiamo immediatamente ad acquistare o a ritirare quanto ci è stato richiesto ed andiamo a consegnarlo”.

Sembrano cose semplici raccontate così, ma precisa Flavia “c’è tutto un lavoro dietro coordinato dal nostro centro operativo. Ma al di là di questo lavoro burocratico che non si vede ma che è assolutamente necessario per mantenere efficiente tutto il nostro servizio, c’è anche tutta la parte contabile che richiede decisamente molto tempo e che il nostro tesoriere con l’aiuto di alcuni volontari dei revisori dei conti, fanno giornalmente, in quanto tutte le spese che effettuiamo vanno contabilizzate, scontrini alla mano e per farlo occorre un’accurata gestione contabile da cui non possiamo e non vogliamo esimerci, ma che comunque richiede del tempo, lavoro questo che solitamente viene svolto a fine servizio.”

“Vorrei inoltre sottolineare l’aspetto umano di questa emergenza Covid. – va avanti Flavia – Nonostante alcune persone abbiano ricevuto il contributo del Comune, a volte ci è stata richiesta la spesa ma i soldi non eravamo sufficienti, ed i volontari se ne sono fatti carico, pagando in proprio la spesa di persone molto fragili e, per ringraziarci, soprattutto gli anziani nella loro semplicità, lasciavano dei bigliettini nelle buste chiuse con i soldi della spesa, con su scritto: grazie, siete meravigliosi, la vostra gentilezza è unica. Tutto questo per noi è importantissimo, è un aspetto che ci scalda il cuore.”

“Un altro aspetto importante – prosegue a dire – è la collaborazione con le aziende, in particolare un grazie va a Coop Adriatica, che ci è venuta incontro con tanti progetti, uno su tutti, è “dona la spesa”. Chi va a fare la spesa in un supermercato Coop di Ravenna può lasciare un euro, cinque euro, cento o duecento punti alla cassa, che sono l’equivalente di un piatto di pasta o di un menù completo, che poi a fine progetto ci verranno dati direttamente. Ricordo a tutti che questi fondi che riceviamo rimangono sul nostro territorio e quindi noi li investiamo per dare risposte alle persone in difficoltà nel nostro Comune.”

“Ugualmente importanti sono ovviamente le donazioni, ma chi volesse fare una donazione alla Protezione Civile Mistral, sappia che quei soldi saranno investiti esclusivamente sul nostro territorio e che dunque anche quelle spese che facciamo, per esempio, al venerdì ed al giovedì, ne abbiamo fatta una ultimamente per una famiglia in difficoltà con tre bambini, ecco in queste circostanze i fondi li prendiamo dalle donazioni fatte dai ravennati e devo dire la verità, son tanti i cittadini della nostra comunità che hanno fatto questa scelta. Colgo l’occasione attraverso lei di ringraziarli infinitamente per per questo nobile modo di sostenere dei concittadini che sono in difficoltà. – insiste Flavia – Allo stesso modo, tengo qui a ringraziare anche le tante aziende che ci stanno donando alimenti come cibo in scatola, abbigliamento, scarpe tutte cose di prima necessità, che noi mettiamo in magazzino e che man mano che ce n’è bisogno, diamo direttamente alle famiglie indigenti. Ad oggi sono infatti tante le famiglie in difficoltà economica, tante le persone che hanno perso il lavoro e che lo perderanno”.

“Tutti erano convinti che dal quattro di maggio le cose sarebbero tornate alla normalità, ma non è proprio così, è solo un inizio, un primo step. Sono in molti a pensare che siano fuori dall’emergenza, ma non è così – conclude Flavia -. La nostra attività di sostegno alle persone anziane, fragili e disabili, non si ferma, ci vorrà ancora tempo prima che si possa ritornare a condurre una vita normale, per cui noi proseguiamo nel dare sostegno laddove ve ne è necessità”.

A cura di Mirella Madeo